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سجل رمضان صبحي هدفاً ثالثاُ لمصر فى الدقيقة 71 بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح لتصبح النتيجة 3-0 .

مباراة مصر وليبيا بث مباشر ، مباراة مصر وليبيا بث مباشر الآن ، منتخب مصر يخوص منتخب مصر اليوم المواجهة مع منتخب ليبيا في مباراة الجولة الرابعة في ستاد شهداء بنينا بمدينة بني غازي الليبية ضمن منافسات تصفيات أفريقيا في كأس العالم لكرة القدم 2022، والذي تستضيفه دولة قطر.

يشهد ستاد شهداء بنينا في مدينة بني غازي الليبية في الساعة التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة مباراة مصر وليبيا ضمن الجولة الرابعة من تصفيات قارة أفريقيا في كأس العالم لكرة القدم.

موعد مباراة مصر وليبيا اليوم بتوقيت السعودية

يوافق موعد مباراة مصر ضد ليبيا اليوم الساعة التاسعة بتوقيت مصر العاشرة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة المفتوحة لمباراة مصر وليبيا

تنقل عددًا من القنوات الناقلة المفتوحة مباراة مصر وليبيا اليوم من بني غازي في ليبيا.

وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت المباراة الليلة عبر قناة أون تايم سبورتس 1 المفتوحة وكذلك قناة أون تايم سبورتس 2 المفتوحة.

وتنقل أيضًا قناة SSC السعودية المفتوحة مباراة مصر وليبيا في الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا لكأس العالم.

ويتم نقل مباراة مصر وليبيا عبر قناة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يوتيوب، كما سيتم نقلها عبر بعض القنوات المصرية والليبية.

بث مباشر لمباراة مصر وليبيا اليوم

تقدم قناة فيفاعلى موقع يويتوب بث مباشر لمباراة مصر وليبيا اليوم والتى تقام في مدينة بني غازي الليبية.

رابط قناة Fifa على يوتيوب لمشاهدة مباراة مصر وليبيا بث مباشر

فاز منتخب مصر على منتخب ليبيا يوم الجمعة الماضي في الجولة الثالثة بهدف وحيد أحرزه اللاعب عمر مرموش، المحترف في فريق شتوتجارت والذي يلعب في الدوري الألماني.

تردد القنوات الليبية المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وليبيا

قناة Libya 218 Nilesat – 11137 V 27500

لون الزي المصري والليبي في المباراة

تم الاتفاق خلال الإجتماع الفني للمباراة برئاسة النيجيري كاتشالا كالي على على أن يرتدي منتخب مصر خلال المباراة الطاقم الأبيض، بينما يرتدي منتخب ليبيا القميص الأحمر.

صحف ليبية: محمد صلاح يخطف الأنظار في بني غازي

قال موقع ليبيا المستقبل الليبي، إن النجم المصري العالمي محمد صلاة خطف الأضواء منذ اللحظات الأولي لوصول منتخب مصر إلى بني غازي استعدادًا لمواجهة المنتخب الليبي.

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى مدينة بنغازي وكان في استقبال البعثة أحمد الهمشري قنصل مصر في بنغازي، في مطار بنغازي الدولي، وكذلك وفريق عمل القنصلية المصرية وكذلك وفد من الاتحاد الليبي لكرة القدم برئاسة عادل لوجلي، وعبدالناصر الصادق سكرتير عام الاتحاد.

تاريخ مواجهات منتخبا مصر ولبيبا

تبلغ عدد المواجهات التي جمعت منتخبي مصر وليبيا يبلغ 22 مباراة، ونستعرض فيما يلي تاريخ مواجهات منتخب مصر وليبيا.

التقي الفريقان على المستوى الافريقي المنتخبان في 10 مباريات افريقية منهم 6 مباريات في تصفيات أمم إفريقيا، و4 بكأس أمم إفريقيا ومباراة واحدة دورة الألعاب الإفريقية.

ولعب منتخب ليبيا ضد مصر عربيًا في 4 مباريات في دورة الألعاب العربية.

ولعب منتخبا مصر ضد ليبيا في مباراتين في تصفيات المونديال، ودورة ألعاب دول البحر المتوسط (مباراة بكل مسابقة).

وتقابل فريقا ليبيا ومصر في 6 مباريات ودية.

فاز المنتخب المصري على نظيره الليبي في 14 مباراة.

وحقق المنتخب الليبي الفوز في 5 مباريات.

وتعادل الفريقان في 3 مواجهات من بين 22 مباراة.

وكانت إحدى أبرز تلك المباريات التي جمعت بين المنتخبين فوز منتخب مصر بعدد 10 أهداف في المباراة التي جمعتهما ضمن دورة الألعاب العربية عام 1953.

وفاز المنتخب المصري يوم الجمعة الماضي على نظيره الليبي في تصفيات كأس العالم بهدف وحيد أحرزه عمر مرموش.

منتخب مصر يبحث عن استمرار الصدارة في مباراة اليوم

يبحث المنتخب المصري اليوم عن استمرار احتلال الصدارة في المجموعة السادسة خلال مباراته أمام المنتخب الليبي والتى تقام في بني غازي في ليبيا.

ويحتل المنتخب المصري المركز الأول في المجموعة السادسة قبل مباراة الجولة الرابعة برصيد 7 لنقاط ويحل المنتخب الليبي في المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقطا.

ويجب أن يحقق المنتخب المصري اليوم في الفوز على المنتخب الليبي ليظل محتلاً صدارة المجموعة السادسة في دوري أبطال أفريقيا. ويصعد الفريق الأول فقط من كل مجموعة إلى نهائي كأس العالم وفقٌا للوائح، ولذلك يحتاج الفريق المصري أن يظل في صدارة المجموعة.

يقابل المنتخب المصري اليوم نظيره الليبي على أرضه. وإذا حقق الفريق المصري اليوم فوزًا على نظيره الليبي وأيضًا الفوز على منتخب الجابون في مباراة القاهرة فيكون حسم التأهل للصعود لنهائي كأس العالم. وطلب المسئولين في منتخب مصر من السفارة الليبية توفير أمن خاص لبعثة المنتخب وكذلك أمن خاص لمرافقة اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب وفريق ليفربول الإنجليزي.

توقعات سير مباراة مصر ضد ليبيا

يتوقع أن يجري كيروش في مباراة اليوم تغييرات بسيطة عن مباراة الجولة الثالثة. ويتوقع أن يدفع بطارق حامد بجانب محمد النني وعمرو السولية ويمكنه أيضًا الدفع بأيمن اشرف في الظهير الايسر.

هل يكون الإخراج التلفزيوني لمباراة مصر وليبيا اليوم بروعة المباراة السابقة؟

ظهر الإخراج التلفزيوني لمباراة مصر وليبيا في إطار مباراة الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا في بطولة كأس العالم 2022 بشكل رائع.

وفاز المنتخب المصري خلال المباراة بهدف وحيد سجله عمر مرموش، لتتصدر مصر المجموعة السادسة ضمن تصفيات إفريقيا في كأس العالم.

واستخدم مخرج مباراة مصر وليبيا في استاد برج العرب أحدث التقنيات الخاصة في نقل المباريات. وظهر الإخراج التلفزيوني خلال المباراة بشكل مختلف لما ظهر عليه في مباريات الدوري المصري. وظهرت الصورة بشكل عالي الجودة بفضل التقنيات الحديثة التي تم استخدامها في نقل المباراة.

وتم الاستعانة في نقل المباراة بخاصية K4 للبث التلفزيوني في المباراة. ونال إخراج مباراة مصر وليبيا التي أقيمت في برج العرب استحسان المشاهدين. ويأمل الجمهور أن يتم عرض مباراة من بني غازي اليوم بنفس الجودة.

تفاصيل الإجتماع الفني لمباراة مصر وليبيا

عقد أمس الأحد الإجتماع الفني لمباراة مصر وليبيا، برئاسة النيجيري كاتشالا كالي مراقب المباراة.

وحضر الإجتماع التونسي هشام قيراط مراقب الحكام وكذلك منسقي النواحي الأمنية والطبية ومندوبي منتخبي مصر وليبيا.

وتم خلال الإجتماع الإتفاق على عدم السماح بوجود أي شخص في الملعب إلا الذين يحملون بطاقات الدخول، ونتائج تحاليل PCR، وتم الإتفاق أيضًا على عدم السماح لأي شخص غير اللاعبين وجهازي الفريقين بركوب الحافلتين المخصصتين للفريقين.

سلبية مسحات لاعبي منتخبي مصر وليبيا

خضع لاعبي منتخب مصر الوطني لمسحة فيروس كورونا وجاءت النتائج سلبية لجميع اللاعبين. وخضع أيضًا لاعبو منتخب ليبيا لإجراء المسحة وأظهرت النتائج سلبية المسحة لجميع اللاعبين.

وجري أخذ المسحات تحت إشراف أطباء من وزارة الصحة الليبية وبحضور مندوب من الإتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، ويحصل جميع اللاعبين على بطاقات تثبت خضوعهم للتحليل أثناء الدخول لملعب المباراة وذلك وفقَا لتعليمات الإتحاد الأفريقي لكرة القدم.

كما خضع لاعبو منتخب مصر أيضًا لمسحة فيروس كورونا وجاءت نتيجتها سلبية.

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تردد جميع قنوات أون تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر وليبيا (أرضي وفضائي)

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