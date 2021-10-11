أخبار عاجلة

7600 م2 تعديات مزالة في بريمان جدة -
طائرة أبها تقلع من أم الركب -
سلطة السلاح تفقد الحشد الشعبي ثلث نوابه -
"تكتيك" ومناورة تجهز النصر.. ومشاركة "شهراني" الهلال بيد "جارديم" -
وزيرة الثقافة تكرم أبطال أكتوبر وتسلم جوائز مسابقة «أنا المصري» للأغنية الوطنية -
«كيف تتغلب على أزمة المياه» محاضرة بثقافة النخيلة -
البدء في الجزء الثاني من أعرض كوبري على دائري المنيب (صور) -
يوم حساب اتحاد الكرة فى النواب| حسين: مخالفات جسيمة تتجاوز 200 مليون جنيه -
الخطيب: شركة الكرة تمثل مستقبلًا كبيرًا للأهلي -
"صحة حائل" تفعل الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

رواد تجارب طبيعية يفوزون بجائزة نوبل للاقتصاد

Print
رواد تجارب طبيعية يفوزون بجائزة نوبل للاقتصاد رواد تجارب طبيعية يفوزون بجائزة نوبل للاقتصاد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاز خبراء الاقتصاد ديفيد كارد وجوشوا أنجريست وجويدو إمبينز فازوا بجائزة نوبل للاقتصاد لعام 2021 على ريادتهم «تجارب طبيعية» لإظهار التأثيرات الاقتصادية في العالم الواقعي في مجالات امتدت من زيادة الحد الأدنى للأجور في قطاع الوجبات السريعة بالولايات المتحدة وحتى الهجرة من كوبا في عهد كاسترو.

فعلى عكس الطب أو العلوم الأخرى، لا يستطيع الاقتصاديون إجراء تجارب إكلينيكية بشكل صارم. وبدلا من ذلك تستخدم التجارب الطبيعية مواقف من الحياة الواقعية لبحث تأثيراتها على العالم، وهو نهج امتد للعلوم الاجتماعية الأخرى.

وقال بيتر فريدركسون، رئيس لجنة جائزة العلوم الاقتصادية، «قادت دراساتهم إلى تحسين قدرتنا بشكل كبير على الإجابة على الأسئلة السببية الرئيسية وكان لذلك فائدة كبيرة بالنسبة للمجتمع».

وهذه هي آخر جوائز نوبل هذا العام ويتقاسم الفائزون بها مبلغا قدره عشرة ملايين كرونة سويدية (1.14 مليون دولار).

وقالت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم إن كارد الكندي المولد حصل على نصف الجائزة «عن إسهاماته التجريبية في العمل». وأضافت أن الأمريكي أنجريست والأمريكي الهولندي إمبينز تقاسما نصف الجائزة الآخر «عن إسهاماتهما المنهجية في تحليل العلاقات السببية».

وإحدى التجارب التي أجراها كارد حول تأثر قطاع الوجبات السريعة بزيادة الحد الأدنى للأجور في ولاية نيوجيرزي الأمريكية في أوائل التسعينات حيث قلبت الحكمة التقليدية في الاقتصاد بأن مثل هذه الزيادات يجب أن تؤدي دائما إلى خسارة وظائف.

واستُخدمت دراسته حول هذا الموضوع، بالتعاون مع الخبير الاقتصادي البارز آلان كروجر الذي توفي في 2019، دليلا تجريبيا للضغط من أجل سن تشريع، بما في ذلك من جانب إدارة الرئيس جو بايدن، لجعل الحد الأدنى للأجور في الولايات المتحدة 15 دولارا في الساعة.

وتناولت دراسة أخرى تأثير خطوة فيدل كاسترو عام 1980 بالسماح لجميع الكوبيين الراغبين في مغادرة البلاد بذلك. وعلى الرغم من الهجرة المرتفعة إلى ميامي لم يجد كارد أي عواقب سلبية على الأجور أو العمالة فيما يخص سكان ميامي ذوي المستويات التعليمية المنخفضة.

وقال كارد، الذي تصور في البداية أن أصدقاءه يمازحونه عندما تلقى الاتصال الهاتفي عن الجائزة من السويد، لموقع بيركلي الإلكتروني «الأمر يتعلق بمحاولة الحصول على مزيد من الربط العلمي والتحليل القائم على أدلة في الاقتصاد. معظم الاقتصاديين القدامى نظريين للغاية، لكن في هذه الأيام جزء كبير من علم الاقتصاد هو في الحقيقة عملي تماما».

وتم تأسيس وتمويل جوائز نوبل المرموقة التي تُقدم عن الإنجازات في مجالات العلوم والآداب والسياسة بوصية من رجل الأعمال السويدي الثري مخترع الديناميت الفريد نوبل.

وبدأ تقديم الجوائز في عام 1901 لكن جائزة الاقتصاد التي أنشئت بتبرع من البنك المركزي السويدي في الذكرى الثلاثمئة لتأسيسه أضيفت إلى جوائز نوبل في وقت لاحق وبدأ تقديمها في عام 1969.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
المركزي الهندي: الإبقاء على سياسة الدعم لفترة أطول ضروري للحفاظ على تعافي الاقتصاد

المركزي الهندي: الإبقاء على سياسة الدعم لفترة أطول ضروري للحفاظ على تعافي الاقتصاد

اقتصاديون: إطلاق ولي العهد مكاتب التطوير الإستراتيجية يكشف كنوز السعودية

اقتصاديون: إطلاق ولي العهد مكاتب التطوير الإستراتيجية يكشف كنوز السعودية

وزير التجارة: المواصفات القياسية ركيزة لسلامة المستهلك وأحد ممكنات النمو الاقتصادي

وزير التجارة: المواصفات القياسية ركيزة لسلامة المستهلك وأحد ممكنات النمو الاقتصادي

مجلس الوحدة الاقتصادية ينظم ندوة حول الأمن المائي العربي الأربعاء المقبل

مجلس الوحدة الاقتصادية ينظم ندوة حول الأمن المائي العربي الأربعاء المقبل