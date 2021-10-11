أخبار عاجلة

7600 م2 تعديات مزالة في بريمان جدة -
طائرة أبها تقلع من أم الركب -
سلطة السلاح تفقد الحشد الشعبي ثلث نوابه -
"تكتيك" ومناورة تجهز النصر.. ومشاركة "شهراني" الهلال بيد "جارديم" -
وزيرة الثقافة تكرم أبطال أكتوبر وتسلم جوائز مسابقة «أنا المصري» للأغنية الوطنية -
«كيف تتغلب على أزمة المياه» محاضرة بثقافة النخيلة -
البدء في الجزء الثاني من أعرض كوبري على دائري المنيب (صور) -
يوم حساب اتحاد الكرة فى النواب| حسين: مخالفات جسيمة تتجاوز 200 مليون جنيه -
الخطيب: شركة الكرة تمثل مستقبلًا كبيرًا للأهلي -
"صحة حائل" تفعل الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

صحيفة أمريكية: احتمال انتقال من حيوانات في مزارع برية إلى البشر في الصين

Print
صحيفة أمريكية: احتمال انتقال فيروس كورونا من حيوانات في مزارع برية إلى البشر في الصين صحيفة أمريكية: احتمال انتقال من حيوانات في مزارع برية إلى البشر في الصين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشارت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية إلى «احتمال انتقال من الخفافيش إلى حيوانات برية في مزارع صينية ومن ثم إلى البشر في مقاطعة هوبي».

ووفقا للصحيفة فإن «منظمة الصحة العالمية والحكومة الصينية تقولان إن الأصل المحتمل للوباء هو الانتقال الطبيعي عبر الحياة البرية، ولكن الصينية ترفض إتاحة إمكانية وصول العلماء إلى بعض المناطق (للبحث حول منشأ الفيروس)».

وأضافت أن «مئات الكهوف ومناطق الحياة البرية تنتشر في منطقة إنشي في هوبي، حيث يوجد ما يعرف بكهف (التنين الطائر) الذي يعتبر من أكبر الكهوف في المنطقة حيث تمتد ممراته إلى 37 ميلا، وتحتوي العديد من الخفافيش».

ولفتت إلى أن «هذه المنطقة تمتاز بوجود مزارع كانت تحوي مئات الآلاف من الثدييات البرية، وهو ما يجعل العلماء يعتقدون أن هذه الحيوانات قد تكون مضيفا وسيطا لفيروسات تنتقل من الخفافيش إلى البشر».

وقالت الصحيفة إنها «زارت هذه المنطقة التي تبعد نحو ست ساعات عن ووهان، حيث اكتشف فيروس كورونا لأول مرة هناك، ووثقت رحلتها بالصور، حيث وجدت أن بعض المزارع في المنطقة لا تبعد سوى ميل واحد عن مداخل هذه الكهوف».

ونقل معهد «شيشوانغبانا» التابع للأكاديمية الصينية للعلوم قوله إن «مقاطعة غرب هوبي تعد موطنا لما لا يقل عن سبعة أنواع من خفافيش حذوة الحصان».

وأشارت إلى أن «إنشي تضم نحو 290 مزرعة كانت تحتوي على 450-780 ألف حيوان بري».

وقال عالم الأحياء في جامعة أريزونا الأمريكية مايكل ووربي، للصحيفة: «إننا نحتاج حقا لمعرفة المزيد حول الفيروسات التي تنتشر في تلك الخفافيش في كهوف إنشي».

وأضاف أن «هذا النوع من القرب من الحيوانات والخفافيش التي يمكن أن تحمل فيروسات كورونا هو بالضبط طبيعة الشيء الذي نقلق بشأنه».

من جانبه، قال مارك إلويت، من معهد «باستير» في باريس: «يجب إجراء المزيد من البحث في الصين، وتحديدا في مناطق الكهوف».

ونقلت الصحيفة عن «عالم أجنبي عمل لسنوات مع معهد ووهان لعلم الفيروسات» بشرط عدم الكشف عن هويته، قوله إن «البحث الميداني للمعهد في كهوف الخفافيش قد تم تعليقه منذ بدء الوباء».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الإذاعي عمر بطيشة يعلن إصابته بفيروس كورونا

الإذاعي عمر بطيشة يعلن إصابته بفيروس كورونا

الحكومة الهندية: دبي توقع اتفاقا لبناء بنية تحتية في كشمير

الحكومة الهندية: دبي توقع اتفاقا لبناء بنية تحتية في كشمير

ميقاتي يعلق على حادثة الطيونة وإمكانية استقالة الحكومة

ميقاتي يعلق على حادثة الطيونة وإمكانية استقالة الحكومة

«الزراعة»: انخفاض سعر كرتونة البيض 5 جنيهات بعد تدخل الحكومة

«الزراعة»: انخفاض سعر كرتونة البيض 5 جنيهات بعد تدخل الحكومة