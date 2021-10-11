إعلان النتائج الأولية للانتخابات التشريعية العراقية.. وتراجع في نسب التصويت

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يتواصل فرز أصوات الناخبين في الانتخابات العراقية المبكرة التي جرت أمس، حيث أعلنت المفوضية العليا للانتخابات نتائج التصويت في 11 محافظة، هي ديالى والديوانية والمثنى وميسان وواسط ودهوك وصلاح الدين وكربلاء والنجف وأربيل وكركوك.

ووفق نتائج أولية أعلنتها مفوضية الانتخابات، فإن تحالف «سائرون» المدعوم الصدر حقق تقدما في محافظات الوسط والجنوب على حساب منافسيه في تحالف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وتحالف الفتح الذي يضم غالبية فصائل الحشد الشعبي.

ووفق نتائج جزئية فإن تحالف سائرون حقق 23 مقعدا في خمس محافظات هي: النجف وكربلاء وميسان والديوانية والمثنى وواسط، فيما حقق تحالف دولة القانون 10 مقاعد، بينما حصل تحالف الفتح على 8 مقاعد، والمستقلين على 8 مقاعد في نفس المحافظات.

ومن المفترض أن تعلن نتائج الانتخابات خلال 24 ساعة بعد انتهاء التصويت العام.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، الإثنين، أن نسبة المشاركة الأولية في الاقتراع العام والخاص (الجمعة، الأحد) بلغت 41 بالمائة.

وتشير أرقام المفوضية إلى وجود 24.9 مليون ناخب من أصل نحو 40 مليون نسمة.

وتنافس 3249 مرشحا، يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان.

ودعا الزعيم الشيعي في العراق، مقتدى الصدر، الإثنين، إلى عدم التدخل «الخارجي والإقليمي» بنتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت يومي الجمعة والأحد.

وقال الصدر في تغريدة على «تويتر»، إن «ما يميز الانتخابات أنها جرت تحت غطاء وإشراف أممي ودولي وعربي وقد تم إقرارها منهم، وعليه فلا ينبغي التدخل بقرارات المفوضية العليا للانتخابات، أو تزايد الضغط عليها، لا من الداخل ولا من بعض الدول الاقليمية أو الدولية».

وأضاف الصدر: «ليكن واضحاً للجميع، أننا نتابع بدقة كل التدخلات الداخلية غير القانونية، وكذلك الخارجية التي تخدش هيبة العراق واستقلاليته».

ويتزامن موقف الصدر مع إعلام نتائج الانتخابات بشكل جزئي في العراق، على أن تستكمل مفوضية الانتخابات العراقية بقية النتائج في وقت لاحق اليوم.