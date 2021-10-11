ألمانيا: موافقة فرنسا وأوكرانيا وألمانيا وروسيا على عقد اجتماع وزاري

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قالت الحكومة الألمانية إن المستشارة أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجريا اتصالات هاتفية اليوم الاثنين مع رئيسي أوكرانيا وروسيا لمناقشة النزاع في أوكرانيا واتفقوا على ضرورة اجتماع وزراء الخارجية لمناقشة الأمر.

وتحدث الزعيمان الأوروبيان أولا مع رئيس أوكرانيا فلوديمير زيلينسكي بشأن تنفيذ اتفاقات مينسك التي تهدف لحل سلمي للصراع في بلاده.

ثم تحدثت ميركل وماكرون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحثاه على دفع محادثات السلام قدما، وفقا لما ذكرته الحكومة الألمانية.

وذكرت الحكومة الألمانية في بيان "اتفق المتحاورون على الطلب من وزراء خارجيتهم الاجتماع قريبا لتحقيق ذلك".

وتقاتل أوكرانيا انفصاليين مدعومين من روسيا في منطقة دونباس شرق البلاد في صراع قالت كييف إنه أدى إلى سقوط 14 ألف قتيل منذ 2014.