«المرأة المصرية صانعة السلام».. مبادرة طرق الأبواب بالسويس

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج. هشام عطوه واقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، بقصر ثقافة السويس، مبادرة المرأة صانعة السلام بالتعاون مع المجلس القومي للمرأه ومركز النيل للإعلام، والهلال الأحمر، نفذها قصر ثقافة السويس برئاسة هويدا طلعت مدير القصر بالتعاون مع بيت المعبر ف الاليوم الأول بجمعية تنمية المجتمع بقرية عامر، واليوم بدار المسنين بالملاحة وغدا الختام بعرب المعمل، حيث تتضمن المبادرة ورشة رسوم للأطفال للمدرب محمد أبوعمره، وورشة رسم على الوجوه ببللمدربة ايمان خالد، وورشة خرز للمدربة ساره ماحد، وعروض فنيه لفرقة السويس القومية للآلات الشعبية بقيادة الفنان أحمد عدوية.

و اقيمت المبادرة للاسبوع الثاني بدء من يوم الأحد الموافق العاشر من اكتوبر حتي يوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من اكتوبر ٢٠٢١، الجدير بالذكر بأن هذا البرنامج يطلقه المجلس القومي للمرأة فعاليات المرحلة الثانية من حملة طرق أبواب، والذي حمل عنوان عنوان «المرأة صانعة السلام»، وذلك في جميع محافظات الجمهورية، وتستهدف الحملة تكريس ثقافة الأمن والسلم المجتمعي وربطها بالبرامج والمشروعات التنموية الكبرى تركيزاً على القري ذات الأولوية في مباردة حياة كريمة، من خلال تعزيز مشاركة المرأة في ترسيخ قيم السلام والأمن وازدهار وتنمية مجتمعاتها المحلية، وذلك عبر التواصل المباشر مع المرأة والأسرة المصرية بإستخدام آلية طرق الأبواب ونشر الرسائل المتعلقة بالحملة.

يذكر أن حملة طرق الأبواب هي المرحلة الرابعة في اطار برنامج «المراة المصرية صانعة السلام» والتي تأتي في إطار الخطة الوطنية لتنفيذ أجندة الأمن والسلم الدوليين، حيث شملت المراحل الأولى رفع مهارات ومعارف القائمين على برامج التواصل المجتمعي تمهيدا للنزول للمجتمعات المحلية، كما ننوه سيادتكم بأن المبادرة تقام بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة ممثلة في إقليم القناة وسيناء الثقافي.