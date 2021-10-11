القباج تستقبل نجلاء فتحي وزيرة التضامن الاجتماعي بالمحاكاه لمدة يوم واحد

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للفتاة الذي يوافق 11 أكتوبر من كل عام، استقبلت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الفتاة «نجلاء فتحي»، في إطار مبادرة «فتيات في أدوار قيادية» التي أطلقتها هيئة بلان انترناشيونال بالشراكة مع السفارة الكندية وتحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.

ونصبت وزيرة التضامن الاجتماعي نجلاء وزيرة للتضامن الاجتماعي لمدة يوم واحد حيث نفذت الفتاة تجربة معايشة تولي منصب الوزيرة، وقامت الوزيرة بعرض الهيكل التنظيمي للوزارة، وملفات التضامن عليها، وشرح العمليات الإدارية والفنية التي تتم بشمل يومي، وطرق صناعة السياسات التي تتم بالشراكة مع الجهات المعنية، ومراجعة البريد الوارد والصادر، وبقية المهام الوزارية التي يقوم بها الوزير.

وأعربت القباج عن سعادتها بلقاء نجلاء واستمعت إلى أهدافها التي ترغب في تحقيقها، مؤكدة أن نجلاء فتاة طموحة ولديها شخصية متميزة، موجهة لها الشكر لاختيارها وزارة التضامن الاجتماعي كي تنفذ تجربة المعايشة، ومشيرة إلى أن باب الوزارة سيظل دائما مفتوحا لها ولغيرها من القيادات الشابة. وقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي هدية تذكارية لنجلاء تقديرًا لتميزها، موجهة الشكر إلى هيئة بلان الدولية، ومشيدة بالشراكة معاها وإيمانها بدور الفتيات.

من جانبها أعربت نجلاء عن سعادتها باستقبال وزيرة التضامن الاجتماعي لها، ومعايشتها لدور الوزيرة لمدة يوم واحد، واصفة التجربة بالجديدة والعظيمة التي استحدثتها الوزارة مع شركاءها من الهيئات الدولية وبالتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية والبحثية والإعلامية والقطاع الخاص، موجهة رسالة إلى كل الفتيات قائلة: «الفتاة تستطيع أن تحقق أهدافها وأن تكون أم وقائدة عظيمة في آن واحد شرط العمل والاجتهاد».

ومن الجدير بالذكر أن نجلاء تمتلك موهبة الغناء، وهي إحدى أعضاء فريق كورال أطفال مصر. وقامت الوزيرة الفعلية «نيفين القباج ووزيرة التضامن بالمحاكاه»نجلاء«، باستقبال المايسترو الكبير سليم سحاب، مايسترو كورال أطفال مصر، وأجرت معه خطط أنشطة كورال مصر في إطار أعياد الطفولة في شهر نوفمبر 2021.