محافظ مطروح يوقع بروتوكول إنشاء أول فصل ثانوى لتحلية مياه الآبار (تفاصيل)

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وقع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الإثنين، على بروتوكولات تعاون بين مديرية التربية والتعليم بمطروح ومركز بحوث الصحراء بمطروح وشركة مياة الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وذلك لفتح فصل لتحلية المياه في أماكن تواجد الأبار بما يخدم أبناء المحافظة ويواكب متطلبات سوق العمل، وذلك بحضور عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور ابراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة والمهندس أحمد يوسف مدير عام الزراعة بالمحافظة ونبيل نجيب مدير التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم.

وأوضح محافظ مطروح انه بموجب البروتوكول يشارك خبراء والباحثين بمركز بحوث الصحراء خبراء المناهج بقطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم في إعداد المناهج الخاصة بتحلية مياه الابار وتقديم المادة العلمية في مجال الاستكشاف الجيوفيزيائى وحفر الابار وتحلية المياة واستخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة بالإضافة إلى تدريب المعلمين على الاساليب العلمية في مجال دراسة مصادر المياه والتحلية وتدريب الطلاب خلال حصص التدريبات العملية في أماكن التدريب الخاصة بمركز بحوث الصحراء طبقا للخطة الزمنية والمناهج كما ينص البرتوكول الاستعانة بالخبراء والكوادر البشرية المؤهلة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة في عملية تدريب وتأهيل الطلبة لتخريج كوادر فنية مدربة نظرا لما لديها من خبرة كبيرة وواسعة في مجال تحلية مياه الشرب .

كما وقع محافظ مطروح بروتكول تعاون بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الزراعة بالمحافظة وذلك لفتح فصل متخصص جديد لزراعة ومكافحة آفات النخيل والزيتون بمدرسة سيوة الثانوية الزراعية والاستعانة بالخبرات المؤهلة بالإدارة الزراعية بسيوة في هذا المجال في تدريب الطلاب خلال الحصص العملية .

يأتي ذلك في أطار الاهتمام بدعم التعليم الفني بالمحافظة والتوسع في افتتاح عدد من الفصول المتخصصة الجديدة التي تخدم المجتمع المحلى ويعود مردودها بالنفع على أهالى المحافظة ويعظم من استغلال كافة الموارد البيئية بها.