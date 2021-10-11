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محافظ مطروح يوافق على فتح فصل ثانوي لمكافحة الآفات وسوس النخيل بسيوة

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محافظ مطروح يوافق على فتح فصل ثانوي لمكافحة الآفات وسوس النخيل بسيوة محافظ مطروح يوافق على فتح فصل ثانوي لمكافحة الآفات وسوس النخيل بسيوة

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أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح موافقة وزارة التربية والتعليم على فتح فصل تخصص زراعة ومكافحه آفات النخيل والزيتون بمدرسة سيوة للثانوية الزراعية كأول فصل متخصص من نوعه في هذا المجال على مستوى المحافظة، وذلك تلبية لمطلب المزارعين وأهالي مدينه سيوه، والاهتمام بزراعة النخيل والزيتون كثروة زراعية واقتصادية يجب الحفاظ عليها ،ووفقا للبرتوكول الموقع بين مديرتي التربية والتعليم والزراعة بمطروح في إطار ربط خريجى التعليم الفنى بسوق العمل وخدمة المجتمعات المحلية .

هذا وسيتم إلحاق عدد 40 طالب بالفصل، مع دراسة منهج زراعه نخيل التمور العام الدراسى الحالي لتدريب وتعريف الطلاب بكيفية الزراعة ونمو النبات، ووضع المناهج المتخصصة في مكافحة آفات النخيل والزيتون على أن يكون التخصص في تدريس هذه المناهج المتخصصة من العام الدراسي الثاني 2022 / 2023، وتدريسها من خلال مدرسيين متخصصين بالتعاون مع مديرية الزراعة والادارة الزراعية بسيوة في التدريبات العملية.

المصرى اليوم

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