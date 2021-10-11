المصري اليوم تكشف حقيقة حادث سقوط ميكروباص من أعلى كوبري الساحل

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منذ أيام انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها جسم معدني أبيض كبير يهبط من فوق كوبري الساحل، وكتب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي رواية تفيد بأن «مكروباص» يسير بسرعة كبيرة ارتطم بالسور الحديدي لكوبري الساحل، وأسفرت نتيجة الارتطام عن سقوط المكروباص المحمل بحوالي 14 راكبًا في النيل، والأجهزة الأمنية تبحث عن الضحايا منذ يومين.

هذه الرواية تداولها العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتوتير) ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج (#كوبري_الساحل) للتدوين عن الواقعة.

تعود أحداث الواقعة الثانية ظهر أمس عندما ورد بلاغ إلى غرفة نجدة القاهرة مضمونه «انقلاب ميكروباص من أعلى كوبري الساحل في نهر النيل اتجاه التحرير حسب شهود العيان وجاري البحث عن الميكروباص بمعرفة الشرطة».

سرعان ما أخطرت نجدة العاصمة غرفة عمليات نجدة الجيزة التي أبلغت الجهات المعنية -مديرية الأمن، المباحث، الإنقاذ النهري، المسطحات المائية- على حد سواء.

وتواصل الأجهزة الأمنية في الجيزة علمية البحث عن السيارة لليوم التاني على التوالي، بعد أن ودفعت بـ 8 لإنشات من الإنقاذ النهري للبحث عن السيارة والضحايا والتأكيد من وقوع الحادث، ولكن لم يتم العثور على أحد من الضحايا.

ووضعت الأجهزة الأمنية تعزيزات أمنية أعلى الكوبري بمحيط الحادث، تم تحرير محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصري اليوم ذهبت إلى مكان الحادث المذكور في البلاغات الرسمية لوزارة الداخلية، وسألت شهود العيان بالمنطقة وسائقي المكروباصات بموقف (إمبابة – رمسيس) المتواجدين أعلي الكوبري طول الوقت حيث مكان عملهم والتقت السائقين وغيرهم من شهود العيان بالمكان لمعرفة حقيقة الرواية المتداولة.

موقف مكروباص (إمبابة – رمسيس) يوجد بجوار منطقة الحادث، أكد السائقون أنهم لا يعرفون أي شئ عن وجود حادث في هذا المكان فقال السائقون بالموقف للمصري اليوم إنهم لم يعرفوا أي شئ عن هذه الرواية، ولم يختفي أي سائق من الموقف أو سيارة معتاد تواجدهم بالموقف يوميا، ولم يعرفوا من هو السائق المزعوم أنه سبب الحادث أو ما هي السيارة التي فقدت.

أكد أحد شهود العيان من العاملين الموجودين تحت كوبري الساحل المتواجدين من الثامنة صباحا حتي الثامنة مساءا كل يوم انهم لا يشاهدون سقوط أي شيء بالنيل في وقت الحادث، ولم يسقط أي شئ من الكوبري.

ورصدت المصري اليوم عدم وجود أي فتحات على كوبري الساحل فد تساعد في سقوط أي سيارة، ويوجد فقط مجرد لحامات مكان حادثة قديمة قال عنها السائقين أنها بسبب اصطدام توتوك بالسور ولكن لا يوجد أي فتحات في سور الكوبري.

ورصدت المصري اليوم أيضا في المكان المحدد لواقعة سقوط المكروباص كما زعم رواد مواقع التواصل الاجتماعي تواجد معدات ومراكب على جانب النيل أسفل كوبري الساحل ومن جهة أخرى.

وقال عدد من شهود العيان للمصري اليوم أنه لا يوجد حادث من الأساس ولا يوجد ما يؤكد هذه الواقعة، وان السور المكسور قديم وبه أماكن بها لحامات ليس لها علاقة برواية الحادث المزعومة.

ورصدت "المصري اليوم" وجودًا كثيفًا من رجال الشرطة، وإلانقاذ النهري الذين مشطوا مكان الحادث بالتمشيط عن سقوط سيارة فيما قال مصدر أمني متواجد بالمكان، انه لم يتم العثور على أي ضحايا حتى الآن بحادث انقلاب ميكروباص في نهر النيل.

وقال مصدر أمني آخر متواجد بالمنطقة أنه لا يوجد بلاغات عن ضحايا ولا بلاغات عن اختفاء ضحايا في هذا المكان أو اختفاء سائق من العاملين بالموقف، كما لم يتواجد أي فرد من أهالي ضحايا سأل أي شخص من المتواجدين عن جثث ضحايا أو سأل عن ذويه.

يذكر ان كوبري روض الفرج، كوبري يصل بين حي روض الفرج بمدينة القاهرة إلى إمبابة بمحافظة الجيزة. إجمالي طول الكوبري 5 كم، منهم 500 م مقامة على نهر النيل، و2.5 كم عند مداخل روض الفرج، وأخيراً 2 كم عند مداخل إمبابة. أما عرض الكوبري فهو 35 م، وبه ثلاث فتحات ملاحية، عرض كل منها 130- 75 75 متراً لكل منهم على الترتيب، والهيكل العلوي من الخرسانة سابقة الإجهاد، ونفذ بطريقة العربات المتحركة.