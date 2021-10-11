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المنخفضات الجوية الممطرة تبدأ اليوم

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المنخفضات الجوية الممطرة تبدأ اليوم المنخفضات الجوية الممطرة تبدأ اليوم
كشف المركز الوطني للأرصاد عن ظهور تشكيل من السحب الرعدية على منطقة جازان وأجزاء من منطقة عسير والباحة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة على المنطقة الشرقية، فيما أكد رئيس لجنة رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة (تسميات) الدكتور عبدالله المسند، تتشكل السحب المتفرقة على نواح محدودة من شمالي الحدود الشمالية، الجوف، تبوك.

أجزاء محدودة

وأوضح أن اليوم تبدأ باكورة أولى المنخفضات الجوية المتوسطية الممطرة، والتي قد تؤثر على أجزاء محدودة من شمالي الحدود الشمالية والجوف بزخات مطرية بسيطة مشكلة حالة ممطرة خفيفة على أجزاء محدودة من مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف، والأمطار المتوقعة معظمها خفيفة إلى متوسطة مع ظهور بعض الغيوم الممطرة على مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان.

رياح نشطة

وأكد المركز الوطني للأرصاد استمرار تأثير الرياح النشطة على المنطقة الشرقية، مع تكون للرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط في منطقة البحر الأحمر وتكون جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة. وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف. وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وذكر موقع «طقس العرب»، أمس، أنه الطقس سيكون نهاراً صافياً مع ظهور بعض السحب المتفرقة على فترات وتكون درجة الحرارة العظمى 22°، وسيكون الطقس ليلا صافيا مع ظهور بعض السحب المتفرقة على فترات وتكون درجة الحرارة الصغرى 11°.


الوطن السعودية

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