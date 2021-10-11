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4.1 أطباء لكل 10 آلاف نسمة بالمراكز الصحية

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4.1 أطباء لكل 10 آلاف نسمة بالمراكز الصحية 4.1 أطباء لكل 10 آلاف نسمة بالمراكز الصحية
ارتفعت أعداد السعوديين العاملين في المراكز الصحية الأولية خلال الخمسة أعوام الأخيرة، حيث قدرت وزارة الصحة عدد الأطباء السعوديين العاملين بتلك المراكز في عام 2020 بنحو 7275 طبيبا، في الوقت الذي بلغ غير السعوديين 7119 طبيبا ليكون المجموع الكلي 14394 طبيبا وطبيبة، بمعدل 4.1 أطباء لكل 10 آلاف نسمة. أوضحت الوزارة أن عدد الممرضين في مراكز الرعاية من السعوديين بلغ 16013، أما المقيمون فبلغ عددهم 2384 ليكون العدد الإجمالي بمعدل 5.3 ممرضين لكل 10 آلاف نسمة. وبلغ عدد الصيادلة السعوديين لدى المراكز الصحية الأولية بمختلف المناطق خلال العام الماضي 564 صيدليا يقابله 3 صيادلة من المقيمين ليكون العدد الإجمالي 567 صيدليا وصيدلية بمعدل 0.16 لكل 10 آلاف نسمة.

وسجلت فئة الطبيبة المساعدة في المراكز الصحية 13914 طبيبة مساعدة سعودية ليقابله 145 طبيبة مقيمة؛ ليكون العدد الإجمالي 14059 طبيبة مساعدة بمعدل 4.0 طبيبات لكل 10 آلاف نسمة.

المراكز الصحية الأولية

الرياض 415

المدينة المنورة 156

الشرقية 137

جازان 168

الطائف 116

حائل 110

مكة المكرمة 79

جدة 96

القصيم 155

الأحساء 66

حفر الباطن 37

عسير 243

بيشة 73

تبوك 94

الحدود الشمالية 42

نجران 69

الباحة 94

الجوف 43

القريات 20

القنفذة 44

2275 مركزا صحيا


الوطن السعودية

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