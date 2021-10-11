4.1 أطباء لكل 10 آلاف نسمة بالمراكز الصحية

ارتفعت أعداد السعوديين العاملين في المراكز الصحية الأولية خلال الخمسة أعوام الأخيرة، حيث قدرت وزارة الصحة عدد الأطباء السعوديين العاملين بتلك المراكز في عام 2020 بنحو 7275 طبيبا، في الوقت الذي بلغ غير السعوديين 7119 طبيبا ليكون المجموع الكلي 14394 طبيبا وطبيبة، بمعدل 4.1 أطباء لكل 10 آلاف نسمة. أوضحت الوزارة أن عدد الممرضين في مراكز الرعاية من السعوديين بلغ 16013، أما المقيمون فبلغ عددهم 2384 ليكون العدد الإجمالي بمعدل 5.3 ممرضين لكل 10 آلاف نسمة. وبلغ عدد الصيادلة السعوديين لدى المراكز الصحية الأولية بمختلف المناطق خلال العام الماضي 564 صيدليا يقابله 3 صيادلة من المقيمين ليكون العدد الإجمالي 567 صيدليا وصيدلية بمعدل 0.16 لكل 10 آلاف نسمة.
وسجلت فئة الطبيبة المساعدة في المراكز الصحية 13914 طبيبة مساعدة سعودية ليقابله 145 طبيبة مقيمة؛ ليكون العدد الإجمالي 14059 طبيبة مساعدة بمعدل 4.0 طبيبات لكل 10 آلاف نسمة.
المراكز الصحية الأولية
الرياض 415
المدينة المنورة 156
الشرقية 137
جازان 168
الطائف 116
حائل 110
مكة المكرمة 79
جدة 96
القصيم 155
الأحساء 66
حفر الباطن 37
عسير 243
بيشة 73
تبوك 94
الحدود الشمالية 42
نجران 69
الباحة 94
الجوف 43
القريات 20
القنفذة 44
2275 مركزا صحيا