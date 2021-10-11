افتتاح الشقيق 3 ومواقع بالمرحلة الأولى لم تصلها المياه

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افتتحت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، خط تحلية الشقيق - أبها المرحلة الثالثة، والذي يعد أهم المشاريع التنموية التي تستهدف تلبية الاحتياج المائي، ومواكبة الازدياد السكاني، وتبلغ سعته التصميمية 650000 متر مكعب من المياه المحلاة يوميا، بمرحلتيه الثالثة والرابعة، ويضم 4 محطات ضخ تحتوي على 20 مضخة وثلاثة خزانات في أبها، سعتها الإجمالية 212000 متر مكعب من المياه المحلاة، وثلاثة خزانات بالشقيق سعتها 420000 متر مكعب من المياه، ويغذي عدة مراكز ومدن في منطقة عسير.

ضمان واستدامة

ووفقا لما هو مخطط، فإن كمية المياه المحلاة، التي يضخها المشروع في حال اكتماله، تكفي لتغطية الاحتياج السكاني في المناطق المستهدفة، فضلا عن قدرته المستقبلية على تغطية الطلب المتزايد على المياه المحلاة، والمساهمة في ضمان واستدامة أمن الإمداد وصداقة البيئة، وتكللت الجهود المبذولة في إنهاء المشروع خلال 6 أشهر فقط، منذ بدء الأعمال في نهاية ديسمبر 2019، وهو ما يعادل ثلث الوقت المحدد بحسب الخارطة الزمنية لمشاريع مُماثلة، تحتاج لنحو 18 شهراً لإكمالها

تهامة عسير

يذكر أن بعض مراكز منطقة عسير المدرجة في خط تحلية الشقيق 3، كانت مدرجة منذ المرحلة الأولى في خط تحلية شقيق 1، ثم في خط تحلية شقيق 2، وتناولت «الوطن» في تقرير سابق معاناة أهالي تهامة عسير، من عدم وصول المياه المحلاة إليهم كما ذكر أهالي مربة العليا والغيناء، أن المياه لا تصلهم منذ عامين، وقبل العامين كانوا يستلمون بطاقات المياه، حيث يستلم كل منزل بطاقة كل ستة أشهر أو ما يعادل ثلاث بطاقات في السنة الواحدة، واستمرت لمدة عام أو أقل، ثم توقفت منذ عامين حتى الآن، كما بين الأهالي أنهم بعد الرجوع إلى المتعهد، ذكر أن سبب توقفه عن الإمداد عدم صرف مستحقاته، لذا قام بسحب آلياته.