إحالة الطلاب والطالبات غير الملقحين للدراسة عن بعد والانتساب

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أصدرت وزارة التعليم تعميا إلى كافة قطاعات التعليم العام والجامعي والأهلي ينص على أن الطلاب والطالبات الذين لم يحصلوا على جرعات لقاح كورونا تتم إحالتهم إلى التعليم عن بعد أو الانتساب، وتوفير كل البدائل التعليمية المتاحة إذا لم يستوفوا الاشتراطات والتعليمات لدخول المنشآت التعليمية خلال مدة لا تزيد عن 30 يوما اعتبارا من يوم الأحد 5/ 2/ 1443 هـ ويستمر العمل بهذا الإجراء للفصول القادمة في حال استمرار جائحة كورونا، على أن تحتسب مدة الـ 30 يوما من بداية كل فصل دراسي.

وأضافت الوزارة أنه يستثنى من أخذ اللقاح وتطبيق قواعد السلوك والمواظبة الطلبة الذين لديهم ظروف صحية تحول دون حصولهم على اللقاح وفقا لما تقرره الجهات الصحية المختصة لمنحهم المدة اللازمة لعدم احتساب الغياب بحقهم، على أن تقوم إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بالتواصل المباشر مع وزارة الصحة لمعرفة أسماء الطلاب المستثنين من أخذ اللقاح.