أخبار عاجلة

"صحة حائل" تفعل الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدى -
"سعود بن نايف" يرعى الملتقى الأول لإمارات المناطق للمبادرات والتجارب التنموية -
العرضيات تشكو تعثر طرق "الفرش كروان مغلوث".. انسحاب وزراعة أسياخ حديدية.. و"سبق" ترصد -
الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني للتعليم يشيد بجهود السعودية في التعليم عن بُعد -
«مصر للطيران» : طلبنا قرض حكومي لسد التزاماتنا بسبب خسائر توقف كورونا -
استخراج جثة فلاح انهارت عليه حفرة أثناء التنقيب عن الآثار في بني سويف -
الجيزة : حملات نظافة موسعة في العياط -
برنامج تدريبي للشباب بالتعاون مع وزارة الهجرة في بني سويف -
حسن نصر الله: «الهيكل العسكري لحزب الله وحده يضم 100 ألف مقاتل» -
وكيل تعليم قنا يكرم الطلاب الفائزين فى مسابقة «ابدع وابتكر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

إحالة الطلاب والطالبات غير الملقحين للدراسة عن بعد والانتساب

Print
إحالة الطلاب والطالبات غير الملقحين للدراسة عن بعد والانتساب إحالة الطلاب والطالبات غير الملقحين للدراسة عن بعد والانتساب
أصدرت وزارة التعليم تعميا إلى كافة قطاعات التعليم العام والجامعي والأهلي ينص على أن الطلاب والطالبات الذين لم يحصلوا على جرعات لقاح كورونا تتم إحالتهم إلى التعليم عن بعد أو الانتساب، وتوفير كل البدائل التعليمية المتاحة إذا لم يستوفوا الاشتراطات والتعليمات لدخول المنشآت التعليمية خلال مدة لا تزيد عن 30 يوما اعتبارا من يوم الأحد 5/ 2/ 1443 هـ ويستمر العمل بهذا الإجراء للفصول القادمة في حال استمرار جائحة كورونا، على أن تحتسب مدة الـ 30 يوما من بداية كل فصل دراسي.

وأضافت الوزارة أنه يستثنى من أخذ اللقاح وتطبيق قواعد السلوك والمواظبة الطلبة الذين لديهم ظروف صحية تحول دون حصولهم على اللقاح وفقا لما تقرره الجهات الصحية المختصة لمنحهم المدة اللازمة لعدم احتساب الغياب بحقهم، على أن تقوم إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بالتواصل المباشر مع وزارة الصحة لمعرفة أسماء الطلاب المستثنين من أخذ اللقاح.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
بدر بن سلطان يستقبل الجابري والزهراني

بدر بن سلطان يستقبل الجابري والزهراني

الداخلية تستعرض نجاحاتها في جيتكس

الداخلية تستعرض نجاحاتها في جيتكس

رسالة خطية من سلطان عُمان إلى الملك سلمان

رسالة خطية من سلطان عُمان إلى الملك سلمان

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من نظيره الكويتي

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من نظيره الكويتي