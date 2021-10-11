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حكومة «طالبان» تعرب عن رغبتها في إقامة علاقات خاصة مع دول الخليج

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حكومة «طالبان» تعرب عن رغبتها في إقامة علاقات خاصة مع دول الخليج حكومة «طالبان» تعرب عن رغبتها في إقامة علاقات خاصة مع دول الخليج

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أعرب أمير خان متقي، وزير خارجية حكومة «طالبان»، عن رغبة الحركة في إقامة علاقات خاصة مع دول الخليج، مشيرا إلى أن اتفاق الدوحة الذي وُقِّع مع الولايات المتحدة عام 2020 يمكن أن يفضي إلى التغلب على الكثير من العقبات.

وأضاف بأن «طالبان» عقدت لقاءات «إيجابية» مع مسؤولين أمريكيين في الدوحة، ولا نتدخل في شؤون أي دولة، ونتوقع من الآخرين المعاملة بالمثل، ونريد علاقات متوازنة مع جميع الدول، وكذلك علاقات حسنة مع جيراننا«.

واعتبر أن «أفغانستان كلها باتت تنعم بالسلام تحت مظلة الجديدة».

وكانت قد سيطرت حركة طالبان على العاصمة كابول في 15 أغسطس الماضي بعد هروب الرئيس أشرف غني.

المصرى اليوم

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