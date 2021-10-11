مستشار الرئيس للصحة: يجب تطعيم الحوامل والمرضعات بلقاح كورونا

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية، إن جميع لقاحات كورونا آمنة على السيدات الحوامل والمرضعات ويجب تطعيمهن لحمايتهن من الإصابة.

وأضاف محمد عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن أدوية الفيروسات التي تساعد في علاج فيروس كورونا تم تصنيعها في مصر، وهذه الأدوية لا تمنع الإصابة، وأكد أن مصر لديها احتياطي كبير من الأكسجين.

وأوضح محمد عوض تاج الدين، أن مصر لديها جرعات كبيرة تكفي تطعيم جميع المواطنين وهناك إقبال على تلقي لقاح كورونا، لافتا إلى أن العالم أجمع لم يبدأ في إعطاء المواطنين الجرعة الثالثة «التنشيطية» وهي تعتبر إعادة تطعيم من جديد .