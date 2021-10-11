جامعة الزقازيق توجه قافلة بيطرية لقرية الطيبة ضمن حياة كريمة

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نظّمت جامعة الزقازيق، اليوم الاثنين، قافلة بيطرية لقرية الطيبة ضمن فعاليات الخطة السنوية للمشاركة المجتمعية بكلية الطب البيطرى، ومهرجان الجامعة للبيئة التاسع عشر، والبرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، والدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وتعد القافلة لقرية الطيبة -بحسب بيان الاثنين- هي الثانية عشر للعام ٢٠٢٢/٢٠٢١، حيث شارك فيها زملاء وأطباء المستشفى البيطرى التعليمى، وهم الدكتور محمد عبدالله غنيمى، والدكتور أحمد علاء الدين صفوت، وتم الكشف على ٢٢٣ حالة حيوانات، و١٧٥٠ حالة طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها وصـــــرف الأدوية والتطعيمات اللازمة، ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للأمراض مجاناً، في إطار مساهمة الجامعة ضمن البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى والتخفيف عن المواطن الشرقاوي، والنهوض بمستواه المعيشي.

ويأتي تنظيم القافلة ضمن خطة الكلية للمشاركة المجتمعية، وبإشراف الدكتور نصر عبدالوهاب محمد، عميد الكلية، وتوجيهات الدكتور أحمد السيد بحيرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنظيم الدكتورة لماح عبدالسميع أمين الكلية ومدير إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعياً لإحدى القري الأكثر احتياجاً مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية، وكذلك بالأدوية اللازمة، والتي تصرف جميعها مجاناً لخدمة أهالي القرى، والحفاظ على الثروة الحيوانية والتي تعد مصدر للدخل والغذاء وضمان الحياة الكريمة للمربين.