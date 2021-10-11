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محافظ الشرقية: ننتظر التحقيقات في واقعة صيدلانية كفر عطا الله

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محافظ الشرقية: ننتظر التحقيقات في واقعة صيدلانية كفر عطا الله محافظ الشرقية: ننتظر التحقيقات في واقعة صيدلانية كفر عطا الله

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إستقبل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الاثنين، الصيدلانية إيزيس مصطفي إبراهيم، والتي تعمل بالوحدة الصحية بقرية كفر عطا الله سلامة التابعة لمركز ومدينة الزقازيق، في حضور الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة ،والدكتور عصام أبوالفتوح نقيب الصيادلة بالشرقية وذلك بمكتبه بالديوان العام.

وبحسب بيان، الاثنين، استمع محافظ الشرقية للصيدلانية، مؤكداً أننا في انتظار ما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة في تلك الواقعة، لإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في هذا الشأن.

وطالب المحافظ الصيدلانية بالتحلي بالحكمة والصبر وأخلاق مهنة الصيادلة ،والتغلب على المشكلات والاستفادة من التجارب الحياتية لصقل مهارتها في التعامل مع الآخرين ،والإستمرار في تحصيل العلم لمواكبة التطور العلمي والصناعي لتطوير مهنة الصيدلة، وتقديم أفضل الخدمات في مجال الدواء.

وأكد محافظ الشرقية إعتزازه وتقديره لدور القطاع الصحي داخل محافظة الشرقية، ومجهوداته الملموسة في تنفيذ المبادرات الرئاسية، والتصدي لجائحة كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

من جانبها قدمت الدكتورة إيزيس مصطفي إبراهيم ،الشكر لمحافظ الشرقية لإستقباله لها اليوم ،بعد شكواها من تعرضها للإعتداء من قبل زملاؤها داخل مقر العمل، للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ ما يلزم قانوناً، مقدمة له الشكر والتقدير والامتنان.

المصرى اليوم

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