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تعرض محمد الشناوي حارس مرمى منتخب الفراعنة لإصابة في العضلة الخلفية عند الدقيقة 25 من مباراة منتخب مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022.

وفضل الجهاز الفني لمصر بقيادة كارلوس كيروش اراحة محمد الشناوي والدفع بالحارس البديل محمد أبوجبل.

ويوفر المصري اليوم لزواره وعشاق الكرة العربية خدمة متابعة مباراة مصر وليبيا لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة ومشاهدة مباشرة عبر القناة الرسمية للاتحاد الأفريقي بموقع اليوتيوب، .

وتسعى مصر إلى تأكيد صدارة المجموعة السادسة وتوسيع الفارق مع مضيفه الوصيف إلى 4 نقاط وهو ما يعني اقتراب التأهل إلى اللقاء الإقصائي من التصفيات المونديالية.