أخبار عاجلة

شرطة الرياض تطيح بمقيم حاول سرقة أحد أجهزة الصرف الآلي بعد إتلافه -
في حادثة فريدة لا تتكرر في ملاعب كرة القدم.. طرد حارس مرمى ضرب زميله -
"الخارجية" تهيب بالمواطنين لاتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية بعدم السفر إلى لبنان -
"الزكاة والضريبة والجمارك" تطلق دليلاً لتعديل المعالجة الضريبية لتوريدات المنشآت لصالح جهة حكومية -
إصابة شخصين فى انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى ببنى سويف -
الآثار تشارك في ندوة «السياحة المصرية: إرساء أجواء جديدة» في معرض إكسبو -
الحكومة: لن يضار أي موظف من قرار وقف الترقيات في الحكومة لمدة 6 أشهر -
نقيب أشراف الحجاز: «الوهابية» شوهت الاحتفال بذكرى المولد النبوي -
«الرعاية الصحية»: استئصال ورم بجدار الصدر لمريض في «حورس التخصصي» بأرمنت -
مستشار بايدن للمناخ يزور المكسيك وبريطانيا هذا الأسبوع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

تبون يتخذ إجراء جديدا بخصوص السفير الجزائري في المغرب

Print
تبون يتخذ إجراء جديدا بخصوص السفير الجزائري في المغرب تبون يتخذ إجراء جديدا بخصوص السفير الجزائري في المغرب

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مهام عبد الحميد عبداوي بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجزائر بالمملكة المغربية، وذلك في قرار نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وكان عبداوي عين سفيرا للجزائر في الرباط في أواخر سبتمبر من سنة 2019.

واستدعت وزارة الخارجية الجزائرية السفير عبداوي في 18 يوليو الماضي للتشاور على خلفية تصريح سفير المغرب في الأمم المتحدة، ومن يومها لم يعد عبداوي لسفارة الجزائر في الرباط.

وقررت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب ابتداء من 24 أغسطس الماضي، وعلقت رحلاتها الجوية مع المغرب كما أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية سواء المدنية أو العسكرية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إصابة شخصين فى انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى ببنى سويف

إصابة شخصين فى انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى ببنى سويف

الآثار تشارك في ندوة «السياحة المصرية: إرساء أجواء جديدة» في معرض إكسبو

الآثار تشارك في ندوة «السياحة المصرية: إرساء أجواء جديدة» في معرض إكسبو

الحكومة: لن يضار أي موظف من قرار وقف الترقيات في الحكومة لمدة 6 أشهر

الحكومة: لن يضار أي موظف من قرار وقف الترقيات في الحكومة لمدة 6 أشهر

نقيب أشراف الحجاز: «الوهابية» شوهت الاحتفال بذكرى المولد النبوي

نقيب أشراف الحجاز: «الوهابية» شوهت الاحتفال بذكرى المولد النبوي