تبون يتخذ إجراء جديدا بخصوص السفير الجزائري في المغرب

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أنهى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مهام عبد الحميد عبداوي بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجزائر بالمملكة المغربية، وذلك في قرار نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وكان عبداوي عين سفيرا للجزائر في الرباط في أواخر سبتمبر من سنة 2019.

واستدعت وزارة الخارجية الجزائرية السفير عبداوي في 18 يوليو الماضي للتشاور على خلفية تصريح سفير المغرب في الأمم المتحدة، ومن يومها لم يعد عبداوي لسفارة الجزائر في الرباط.

وقررت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب ابتداء من 24 أغسطس الماضي، وعلقت رحلاتها الجوية مع المغرب كما أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية سواء المدنية أو العسكرية.