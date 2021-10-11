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10 ملايين شجرة في 1200 موقع

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10 ملايين شجرة في 1200 موقع 10 ملايين شجرة في 1200 موقع
أطلق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر حملة تشجير في منطقة الحدود الشمالية، بعنوان «ساهم في التشجير وكن جزءًا من التغيير، لنجعلها خضراء» لموسم عام 2021 بالتزامن مع التدشين العام للحملة على مستوى المملكة الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة من خلال المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بالتعاون مع جمعية أمان البيئية وعدد من الجهات ذات العلاقة، وذلك في محمية معلية الرعوية في عرعر.

وأوضح مدير تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بمنطقة الحدود الشمالية زياد بن خليف الخمعلي، أن الحملة تتكون من ثلاث مراحل، حيث بدأت من 10 أكتوبر 2021 وتستمر حتى 15 مايو، وتتضمن أعمال التقليم جمع ونثر البذور، والتشجير، والتنظيف، والري، مشيراً إلى أن الحملة تهدف إلى تنمية مواقع الغطاء النباتي وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة واستعادة التنوع النباتي في مختلف مناطق المملكة، من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية وتحفيز المجتمع المحلي على الإسهام في أعمال التشجير. وتستهدف الحملة تشجير العديد من مواقع الغطاء النباتي والمتنزهات الوطنية والمحميات والأودية.

واستكملت حملة «لنجعلها خضراء» التي انطلقت العام الماضي زراعة 10 ملايين شجرة في أكثر من 1200 موقع بمختلف مناطق المملكة خلال ستة أشهر، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المحلي.


الوطن السعودية

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