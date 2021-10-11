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ضبط 12 ألف قطعة حلوى مجهولة المصدر في الغربية

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ضبط 12 ألف قطعة حلوى مجهولة المصدر في الغربية ضبط 12 ألف قطعة حلوى مجهولة المصدر في الغربية

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تمكنت مديرية بمحافظة الغربية من ضبط 12 ألف قطعة حلوى مجهولة المصدر داخل أحد مصانع الحلويات غير المرخصة بمركز السنطة.

كان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية قد وجه بتكثيف الحملات المفاجئة على مصانع الحلويات خاصة مع إقبال المواطنين هذه الأيام على شراء الحلويات احتفالا بقرب المولد النبوي الشريف.

وأثناء تفقد الحملة التموينية بدائرة مركز السنطة، وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع حلوى جافة غير مرخص وتم التحفظ على 12000 إثني عشر ألف قطعة حلوى جافة مجهولة المصدر بغرض الغش التجاري والخداع وتحقيق مكاسب غير مشروعة . وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحفظ على المضبوطات، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

المصرى اليوم

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