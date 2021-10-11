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إسهام وإلهام بتعليم رجال ألمع

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إسهام وإلهام بتعليم رجال ألمع إسهام وإلهام بتعليم رجال ألمع
برعاية وكيل الوزارة للشؤون المدرسية، الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان، أطلقت إدارة التعليم في رجال ألمع، تزامناً مع اليوم العالمي للمعلم، الملتقى الافتراضي «المعلم إسهامٌ وإلهام» بحضور مدير التعليم المكلّف أحمد بن يحيى العرفجي ومساعديه، وضيفي اللقاء عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام الدكتور زهير الشهري، ومستشارة وكيل التعليم العام غادة الوعلان، وعدد من منسوبي ومنسوبات المجتمع التعليمي.

وشهد الملتقى تقديم عدد من أوراق العمل والإضاءات حول دور المعلم والمعلمة، وما حققوا من منجزات ومكتسبات، كان لها الدور الأبرز والعطاء الأوفر، حيث أبان وكيل الوزارة للشؤون المدرسية، بأن المعلمين والمعلمات قدموا جهودََا استثنائية في الأزمات، ورسموا قصص نجاح نفخر بها، كما أشارت مستشارة وكيل التعليم العام إلى أن معلمي ومعلمات ⁧‫تعليم رجال ألمع،‬⁩ انتقلوا بعملهم الكبير من الانتماء إلى الولاء، وضربوا أروع الأمثلة في العطاء والبذل، كما أكد عميد كلية العلوم الاجتماعية على عظم دور المعلم، وأهميته في التطوير والتنمية، فالتعليم هو الذي يعظم قدرات الفرد ويطور أداءه، ويزيد قدرته على العمل والإنتاج.

من جانبه أشاد مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسيّة، بالجهود الحثيثة للمعلمين والمعلمات، والمنجزات التي تحققت على أيديهم، في أصعب الظروف التي مر بها العالم بأسره.


الوطن السعودية

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