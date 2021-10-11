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تدشين ملتقى التقويم في المرحلة الثانوية

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تدشين ملتقى التقويم في المرحلة الثانوية تدشين ملتقى التقويم في المرحلة الثانوية
أطلق مدير تعليم منطقة مكة المكرمة، الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، فعاليات ملتقى «التقويم في المرحلة الثانوية» الذي تنظمه إدارة تعليم مكة، بالشراكة مع الجمعية للمعلم «جسم» وينفذ بمدرسة الفضيل بن عياض الثانوية بحي العوالي.

وأوضح رئيس اللجنة الإشرافية للملتقى قبل العتيبي، أن الملتقى يعدّ الأول من نوعه، على مستوى إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، ويقام «عن بعد» في الفترة المسائية، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، مفيدا بأن فكرة الملتقى، جاءت مساندة لجهود وزارة التعليم في التجديد والتطوير، وأيضا في ظل طور التحول بالمرحلة الثانوية، من نظام «المقررات» إلى نظام «المسارات» ومع اختلاف أساليب التقويم بين النظامين.


الوطن السعودية

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