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اعتماد برامجي لجامعة الأعمال والتكنولوجيا

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اعتماد برامجي لجامعة الأعمال والتكنولوجيا اعتماد برامجي لجامعة الأعمال والتكنولوجيا
اعتمد المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي 10 برامج أكاديمية لجامعة الأعمال والتكنولوجيا، خمسة برامج بكلية إدارة الأعمال، شملت بكالوريوس العلوم في التمويل، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية، وإدارة سلسلة الإمدادات، وأربعة برامج بكلية الهندسة تضمنت الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الصناعية، هندسة البرمجيات، وبرنامج بكلية الإعلان بجدة يعنى بالتصميم الابتكاري للإعلان.

ويأتي اعتماد هيئة تقويم التعليم والتدريب تعزيزاً لإستراتيجية الجامعة في تقديم تعليم متميز تلبي احتياجات سوق العمل وتجسد شعار الجامعة «التعليم من أجل العمل»، الذي بدأ العمل عليها من خلال توقيع اتفاقيات مع المركز الوطني للتقويم، والاعتماد الأكاديمي لعقد مشروعات الاعتماد البرامجي لـ 14 برنامجاً، 5 منها تجديد اعتماد، التي بدأ العمل عليها منذ أكتوبر 2018.

وأوضح رئيس مجلس الأمناء بالجامعة، الدكتور عبدالله بن صادق دحلان، أن تحقيق هذا المنجز الوطني أسهم في تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، ورؤية المملكة 2030م. مؤكدًا أن التطوير المستمر والسعي نحو التميز ركيزة أساسية من إستراتيجيات الجامعة وآليات عملها.


الوطن السعودية

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