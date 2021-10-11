خطط الأجهزة التنفيذية لمجابهة الأزمات والكوارث.. محور لقاء محافظ قنا ومساعد قائد قوات الدفاع الشعبي

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عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، لقاءً موسعًا، الاثنين، استعرض خلاله خطط الأجهزة التنفيذية لمجابهة الأزمات والكوارث ضمن فعاليات التدريب العملى المشترك «صقر ٨٧» الذي يتم تنفيذه خلال الفترة من ١٠ إلى ١٢ أكتوبر الجارى وذلك بحضور الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادي وحازم عمر نائب محافظ قنا والعميد محمد الخولى مساعد قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى واللواء صموئيل عطالله مساعد مدير أمن قنا للتدريب والعميد أكرم جودة مساعد قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى للتخطيط والتدريب والمهندس تامر سعيد سكرتير عام المحافظة والمهندسة فاطمة ابراهيم، السكرتير العام المساعد، والعميد احمد عوض المستشار العسكرى لمحافظة قنا، والقيادات التنفيذية وعدد من ضباط القوات المسلحة وطلاب جامعة جنوب الوادى وأسر الشهداء .

مشروع تدريب صقر

بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء وعقب ذلك قال محافظ قنا أن تنفيذ التدريب العملى المشترك يأتى في اطار توجيهات القيادة السياسية نحو الاستعداد الدائم للتعامل مع احتمالية حدوث أزمة أو طارئ داخل القطاعات الحيوية على مستوى المحافظة، مشددا على ضرورة تحقيق أكبر استفادة من التدريب العملي الذي يستهدف صقل مهارات مسؤولى الأجهزة التنفيذية في التعامل مع الأزمات والإستعداد الدائم والملائم لأية طوارئ محتملة .

مشروع تدريب صقر

كما وجه محافظ قنا بضرورة تلافى بعض الملاحظات التي ظهرت خلال التدريبات العملية المشتركة السابقة وذلك عن طريق التدريب على الاستخدام الأمثل للإمكانيات والوسائل المتوافرة لدى كل مؤسسة .

مشروع تدريب صقر

وأضاف العميد محمد الخولى أن قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تحرص على تنفيذ التدريب العملى المشترك مع الأجهزة التنفيذية بهدف نقل خبرات القوات المسلحة لمسؤولى الأجهزة التنفيذية بشأن كيفية التحرك في أوقات الأزمات، مشيرا إلى أن هذا التدريب يعد من أفضل أنواع التدريبات التي يمكن من خلاله الوصول إلى افضل طرق التعامل مع الأزمات والكوارث من خلال استغلال الإمكانيات المتاحة والإستعانة بالدعم من محافظات الجوار .

وأشار العميد احمد عوض أن التدريب ساهم في صقل مهارات الأجهزة التنفيذية خلال التعامل مع الأزمات كما ساهم في تحقيق التنسيق والتعاون بين الأجهزة التنفيذية المعنية بإدارة الأزمة داخل المحافظة والأجهزة التنفيذية ونظيرتها في المحافظات المجاورة لاحتواء الأزمة والتخفيف من أضرارها فور وقوعها .

كما شهد اللقاء عرض عدد من الأفلام التسجيلية حول إنجازات المحافظة ودور قوات الدفاع الشعبى والعسكرى في التعامل مع الأزمات والكوارث بالإضافة إلى فيلم عن شهداء القوات المسلحة بالمحافظة، وتكريم عدد من أسر الشهداء، وعرض خطط عملية وتفصيلية حول دور كل مؤسسة في إدارة الأزمة حال وقوعها موضح بها الإمكانيات المتاحة، ومدى جاهزية تلك الجهات ومعداتها في التعامل الفورى، وذلك وفقا للسيناريوهات المعدة للتعامل مع الازمات والمشكلات في أي قطاع خدمي أو مرفق حيوي.