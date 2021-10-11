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حملات مكبرة لإزالة الإعلانات غير المرخصة في الإسكندرية (صور)

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حملات مكبرة لإزالة الإعلانات غير المرخصة في الإسكندرية (صور) حملات مكبرة لإزالة الإعلانات غير المرخصة في الإسكندرية (صور)

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كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء والمختصين بتنفيذ حملات مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة بالشوارع والميادين بنطاق الأحياء وذلك لردع المخالفين والحفاظ على المال العام والمظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

وفي هذا الصدد شن حي شرق برئاسة محارب هيلع حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة استهدفت شوارع آدمون فرمون، فيكتور عمانويل، إسماعيل سري، وشارع فوزى معاذ، وكوبرى الابراهيمية وشوارع الزهور والسادات ومطابع محرم وعشرين والهيلتون والنصر بسموحة وأسفرت الحملة عن إزالة ٧ ستاندات وعدد ١٠٠ بانر مخالف.

ونفذ حى الجمرك برئاسة اللواء حسام الشيخ حملة مكبرة تمكنت من ازالة الاعلانات المخالفة بشارع قلعة قايتباى وأسفرت الحملة عن ازالة 25 إعلان مخالف.

حملات مكبرة لإزالة الإعلانات غير المرخصة في الاسكندرية (صور)
حملات مكبرة لإزالة الإعلانات غير المرخصة في الاسكندرية (صور)
حملات مكبرة لإزالة الإعلانات غير المرخصة في الاسكندرية (صور)
حملات مكبرة لإزالة الإعلانات غير المرخصة في الاسكندرية (صور)

المصرى اليوم

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