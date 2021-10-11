محافظ السويس يتابع أعمال تطوير منطقة الغريب والمرحلة الثانية لشاطئ السوايسة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس بجولة تفقدية بنطاق حي السويس لمتابعة المشروعات التنموية التي تقام على أرض السويس بمرافقة الدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس، وخالد سعداوي السكرتير العام والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد بدأت بتفقد المركز التكنولوجي لمحافظة السويس بشارع الجلاء لمتابعة الاعمال انشاء المركز التكنولوجي وقاعة المؤتمرات وقاعة الاجتماعات الرئيسية .

وتابع المحافظ جولته لمنطقة الغريب وعمارات اللوكس بحي السويس والتي شهدت أعمال التطوير، مؤكدا على حي السويس وشرطة المرافق بعمل حملات لرفع القمامة اولا باول بالتنسيق مع فريق الطوارئ والتدخل السريع واستكمال ازالة العشوائيات والاكشاك المخالفة، ومراجعة جميع الكابلات وعزل الاسلاك الكهربائية المكشوفة والتاكيد على الانضباط بشوارع وميادين منطقة الغريب بحي السويس.

وقام المحافظ بزيارة إلى شاطئ السوايسة، في منطقة كورنيش الجديد، لمتابعة اعمال المرحلة الثانية من الشاطئ والتي تشمل مبني اداري ومطعم وساحة انتظارللسيارات ومنطقة كافيهات ومسرح. مؤكدا على مراجعة شبكة بالوعات صرف الامطار، بالاضافة إلى تدعيم الانارة العامة وشبكة الصرف الصحي بالمنطقة المحيطة بشاطئ السوايسة على كورنيش السويس الجديد.

وأعلن المحافظ عن الاستعداد لتنظيم ليالي أضواء القناة على خليج السويس بشاطئ السوايسة بمناسبة احتفال شعب السويس بمرور 48 عاما على نصر 24 اكتوبر 1973 .

رافق المحافظ في الجولات كل من فاتن عبدالغني رئيس حي السويس والدكتور وليد فؤاد مدير المكتب الفني بالمحافظة واسامة بصلة مدير عام الاسكان وجمال صديق رئيس قطاع الكهرباء بالسويس والضبع ناشد مدير ادارة الازمات وايمان فخري رئيس جهاز الانارة العامة ومديحة صديق مديرعام مديرية الطرق والنقل واشرف سليمان مدير إدارة الطوارئ والتدخل السريع بالنظافة وعادل درويش مدير مشروع الشاليهات والشواطئ ومحمود زهرة رئيس فرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالسويس وعادل خشانة مدير جهاز التجميل والحدائق ورضا عبود نائب مدير جهاز التجميل والحدائق وسكرتيري ومساعد رئيس الحي والإدارات الهندسية ومسئولي المرافق الحيوية والشركات المنفذة .

صقر يتابع اعمال التطوير بمنطقة الغريب والمرحلة الثانية بشاطئ السوايسة والمركز التككنواوجي لمحافظة السويس

صقر يتابع اعمال التطوير بمنطقة الغريب والمرحلة الثانية بشاطئ السوايسة والمركز التككنواوجي لمحافظة السويس

صقر يتابع اعمال التطوير بمنطقة الغريب والمرحلة الثانية بشاطئ السوايسة والمركز التككنواوجي لمحافظة السويس

صقر يتابع اعمال التطوير بمنطقة الغريب والمرحلة الثانية بشاطئ السوايسة والمركز التككنواوجي لمحافظة السويس