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طرح المطرب عمرو دياب، اليوم الثلاثاء، أغنية جديدة بعنوان «أنت الحظ» ضمن ألبومه «عيّشني»،عبر عدد من المنصات الموسيقية.

أغنية «انت الحظ» من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبدالمنعم وميكس وماستر أمير محروس.

وتقول كلمات الأغنية :«عارف أنت الحظ ب عينه كان وشِك حلو عليا كُل اللى الناس شايفينوا مايجيش واحد ف الميه م اللى انا لسه ماقولتهوش أنا لو تبقى معايا بيترج القلب ويِتهز أنا لو تاخُد عينى يانور عينى عينى ما تتعز أنا خايف ياحبيبى من عين اللى يخاف واللى يِجز اهو إنت الحظ ياحظ أنت الفرحة اللى في بالى والدُنيا اللى إتمنيتها بطلت أسرح ب خيالى ما خلاص أحلامى لقيتها وباعيش اللى ماعيشتهوش».

وكان قد أعلن عمرو دياب عن أغنيته الجديدة «إنت الحظ» ضمن ألبومه «عيّشني» استعدادًا لطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، نشر الهضبة عمرو دياب، بوستر أغنية «إنت الحظ» عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبدالمنعم، وميكساچ وديچيتال ماستر أمير محروس.

يذكر أن الهضبة طرح مؤخرا أغنيته «رايقة»، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، وتوزيع وديجيتال ماستر طارق مدكور.

وتصدرت الأغنية تريند موقع تويتر فور طرحها، كما تصدر برومو الأغنية تريند موقع يوتيوب فور طرحه على القناة الرسمية لعمرو دياب .

وطرح أيضا من قبل أغنية «حلو التغيير» من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما وميكساج وديحيتال ماستر أمير محروس.

يذكر أن عمرو دياب كان قد طرح هذا الصيف 3 أغنيات، هي «الدنيا بترقص»، «اتقل»، و«أحلى ونص».

يذكر أن الهضبة تصدر قائمة المطربين الأكثر استماعاً في شهر سبتمبر عبر تطبيق أنغامي.