اتحاد الإذاعات الإسلامية يقدم 10 آلاف دولار جوائز بالمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس

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يشارك اتحاد الإذاعات الإسلامية بالدورة ٢١ بالمهرجان العربى للاذاعة والتليفزيون بتونس.

وصرح الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية بان الاتحاد سيشارك في الدورة الـ21 بالمهرجان العربى للاذاعة والتليفزيون بتونس، وتأتي مشاركة اتحاد الإذاعات الإسلامية بالمهرجان في اطار تعزيز يعزز توجه الإتحاد إلى دعم المهرجانات العربية والدولية ودعم الانتاج الدرامي والبرامجي المتميز، وكذا الإنتاج الإذاعي والتليفزيوني المتميز.

وأشار الليثي بان اتحاد الاذاعات الاسلامية يقدم جوائز ب10 الاف دولار بالمهرجان، والذي يقام في تونس، وتقدم الجوائز في المجالات الآتية.

الإذاعة «مسابقة الدراما الاجتماعية»، وجائزة المراة «نماذج قيادية».

مجال التليفزيون: جائزة «المسلسلات الاجتماعية»، وجائزة «البرامج الوثائق الخاصة بالقضية الفلسطينية».

كما يقدم الاتحاد جائزة في المسابقات البرامجية الموازية «جائزة ومضات التوعية العامة».