إصابات واعتقالات بين الفلسطينيين خلال مواجهات في القدس

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أصيب مساء يوم الإثنين، عدد من المواطنين المقدسيين، واعتقل آخرون، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط باب العامود بالقدس.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة 10 شبان، واعتقال واحد على الأقل خلال مواجهات باب العمود بالقدس المحتلة، والإعتداء على الشبان وطواقم الإسعاف، ومنعتهم من التواجد بالمكان.

وذكرت المصادر، بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على المسعفين يزن سلال ومالك قرش عند باب العامود في القدس.

وفي سياق آخر أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، واعتقل ثلاثة آخرون، بعد الاعتداء عليهم بالضرب، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الإثنين، المشاركين في يوم تطوعي لقطف ثمار الزيتون، في سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي، منعت المشاركين في يومٍ تطوعي لقطف ثمار الزيتون، من الوصول إلى الأراضي في منطقة «الرأس» المهددة بالاستيلاء عليها، غرب مدينة سلفيت بالضفة المحتلة.

وبيّنت المصادر المحليّة أنّ اليوم التطوعي كان من تنظيم فصائل العمل الوطني، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وبلدية سلفيت، حيث منعت قوات الاحتلال النشطاء من الوصول إلى الأراضي في منطقة «الرأس» ومساعدة المزارعين في قطف ثمار الزيتون.

وجاءت هذه الفعالية في إطار الحملة الوطنية والشعبية لدعم صمود المزارعين «فزعة»، التي تنظمها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ونشطاء من اللجان الشعبية، واللجنة التنسيقية.

وانطلقت هذه الحملة خلال الفترة الماضية، وذلك بالشراكة مع عدد من المؤسسات الرسمية والأهلية والشعبية والنشطاء في لجان المقاومة الشعبية، ومجموعات شبابية فاعلة.