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لقاء بين طالبان ومسؤولين من الاتحاد الأوروبي غدا

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لقاء بين طالبان ومسؤولين من الاتحاد الأوروبي غدا لقاء بين طالبان ومسؤولين من الاتحاد الأوروبي غدا

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أعلن وزير خارجية حركة طالبان أمير خان متقي يوم الإثنين، إنه سيلتقي وفد من طالبان يوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي.

وقال متقي في تصريحات في ندوة عقدت في مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني في العاصمة القطرية :«غدا» سنلتقي مع ممثلي الاتحاد الأوروبي، نحن نعقد اجتماعات ايجابية مع ممثلين عن دول أخرى«.

ولم يوضح متقي المسؤولين الأوروبيين أو عددهم.

وأكد متقي: «نريد علاقات إيجابية مع كل العالم، ونؤمن بعلاقات دولية متوازنة. نعتقد أن العلاقات المتوازنة من الممكن أن تنقذ أفغانستان من عدم الاستقرار».

وعقدت طالبان السبت والأحد اجتماعات مع الولايات المتحدة في قطر.

واستولت طالبان على السلطة في أفغانستان في أغسطس تزامنا مع اسدال الولايات المتحدة الستار على حرب استمرت 20 عاما بانسحاب عسكري تضمّن عملية إجلاء جوية لأجانب وأفغان اتّسمت بالفوضى.

وتسعى طالبان إلى نيل اعتراف دولي بشرعية سلطتها في أفغانستان والحصول على مساعدات لتجنيب البلاد كارثة إنسانية وتخفيف الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها.

المصرى اليوم

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