باكستان تدين اعتقال الهند لأكثر من 1400 شخص من أبناء إقليم كشمير : تهم مدبرة

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أدانت باكستان بشدة اعتقال أكثر من 1400 شخص من أبناء إقليم كشمير بتهم مدبرة من قبل القوات الهندية في منطقة جامو وكشمير بشكل غير قانوني .

وقالت الخارجية الباكستانية على لسان المتحدث، إن ما قامت به الهند يعتبر من أكبر حملات القمع على الإطلاق في جامو وكشمير المحتلة، واعتبرت هذه الاعتقالات التعسفية من قبل قوات الاحتلال الهندية هي مثال واضح على إرهاب الدولة في الهند وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية في جامو وكشمير التي تحتلها الهند.

وأضافت الخارجية في بيان أن الزيادة الأخيرة في عمليات القتل خارج نطاق القانون وعمليات التطويق والتفتيش والاعتقالات التعسفية في جامو وكشمير المحتلة هي مصدر قلق خطير للمجتمع الدولي، ولقد كشفت كشفت باكستان الشهر الماضي النقاب عن ملف شامل يضم أدلة دامغة على الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان وجرائم الحرب والعمليات الكاذبة في جامو وكشمير المحتلة والتي تنفذها قوات الاحتلال الهندي مع ضمان الإفلات من العقاب.

واختتم البيان يجب أن تدرك الهند أنه لا يمكن لأي قدر من المعاملة الوحشية للكشميريين أن يقمع صوتهم وحركتهم المشروعة للوصول إلى حقهم الطبيعى في تقرير المصير. كما أن تصرفات الهند غير القانونية لن تكون قادرة على تضليل العالم ليتقبل رواية الهند الزائفة عن الكشميريين.