فوز 3 متسابقين في ختام مسابقة اليوم البحري بالإسكندرية

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أعلنت اللجنة المنظمة لمسابقة القوارب الشراعية الاستثنائية والتي أقيمت داخل الميناء الشرقي في الإسكندرية، احتفالات بانتصارات اكتوبر المجيدة، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

وقال على البارودي رئيس لجنة الإعلام في نادى اليخت بالاسكندرية، أن حفل توزيع الجوائز على الفائزين حضره رئيس نادي اليخت المصري اللواء بحري ابراهيم خليل، واللواء بحري أحمد حمدي نائباً عن قائد القوات البحرية والدكتور محمد عمر نائبا عن رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسكندرية، نائبا عن وزير الشباب والرياضة، والمهندس عمرو أبوالسعود رئيس الاتحاد المصرى للشراع والانزلاق على الماء.

وأوضح «البارودى»، أن النتائج جاءت كالتالي: حصل اللاعب عمرو وائل محفوظ من نادي اليخت المصري في طراز قوارب ليزر ريديال على كأس قائد القوات البحرية، وحصل اللاعب أدهم أحمد طه من نادى اليخت المصري في طراز 4.7 ليزر على كأس رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بينما حصلت اللاعبة كرمة وليد محمد على من نادى اليخت المصري في طراز قوارب أوبتمست على كأس وزير الشباب والرياضة.

تم إهداء الدروع التذكارية على الضيوف والمنظمين للاحتفال، كذلك تم توزيع الهدايا على المشاركين في السباقات.