أخبار عاجلة

الحوثي يخطف ويعذب جرحى العبدية -
إزالة الأبواب المغلقة بمواقف إسكان الشرفية -
نظافة مدينتين بالألوان -
جدة تستعد بخطة طوارئ لآفات الأمطار -
منظومة بحثية للأمن الغذائي -
7 أصناف تين على الطريقة اليابانية -
الموجة الباردة تتهيأ والبداية بالشمال -
طيور نجران بلا سوق -
في حادثة فريدة لا تتكرر في ملاعب كرة القدم.. طرد حارس مرمى ضرب زميله -
"الخارجية" تهيب بالمواطنين لاتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية بعدم السفر إلى لبنان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

فوز 3 متسابقين في ختام مسابقة اليوم البحري بالإسكندرية

Print
فوز 3 متسابقين في ختام مسابقة اليوم البحري بالإسكندرية فوز 3 متسابقين في ختام مسابقة اليوم البحري بالإسكندرية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة المنظمة لمسابقة القوارب الشراعية الاستثنائية والتي أقيمت داخل الميناء الشرقي في الإسكندرية، احتفالات بانتصارات اكتوبر المجيدة، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

وقال على البارودي رئيس لجنة الإعلام في نادى اليخت بالاسكندرية، أن حفل توزيع الجوائز على الفائزين حضره رئيس نادي اليخت المصري اللواء بحري ابراهيم خليل، واللواء بحري أحمد حمدي نائباً عن قائد القوات البحرية والدكتور محمد عمر نائبا عن رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسكندرية، نائبا عن وزير الشباب والرياضة، والمهندس عمرو أبوالسعود رئيس الاتحاد المصرى للشراع والانزلاق على .

وأوضح «البارودى»، أن النتائج جاءت كالتالي: حصل اللاعب عمرو وائل محفوظ من نادي اليخت المصري في طراز قوارب ليزر ريديال على كأس قائد القوات البحرية، وحصل اللاعب أدهم أحمد طه من نادى اليخت المصري في طراز 4.7 ليزر على كأس رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بينما حصلت اللاعبة كرمة وليد محمد على من نادى اليخت المصري في طراز قوارب أوبتمست على كأس وزير الشباب والرياضة.

تم إهداء الدروع التذكارية على الضيوف والمنظمين للاحتفال، كذلك تم توزيع الهدايا على المشاركين في السباقات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
"سقيا الماء" بمكة تصدر تقريرها الشهري.. وتوزع 18 ثلاجة رأسية

"سقيا الماء" بمكة تصدر تقريرها الشهري.. وتوزع 18 ثلاجة رأسية

الماء على الريق نافعٌ أم ضار؟.. تعرف ماذا يحدث للجسم بعد شرب كأس ماء قبل الإفطار

الماء على الريق نافعٌ أم ضار؟.. تعرف ماذا يحدث للجسم بعد شرب كأس ماء قبل الإفطار

الماء على الريق نافعٌ أم ضار؟.. تعرف ماذا يحدث للجسم بعد شرب كأس ماء قبل الإفطار

الماء على الريق نافعٌ أم ضار؟.. تعرف ماذا يحدث للجسم بعد شرب كأس ماء قبل الإفطار

رئيس «مياه الأقصر» يستقبل وفد سقيا الماء للتنمية لدعم مشاريع الصرف الصحي

رئيس «مياه الأقصر» يستقبل وفد سقيا الماء للتنمية لدعم مشاريع الصرف الصحي