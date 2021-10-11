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خصص الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، فقرة فنية خاصة على هامش المران مساء اليوم الإثنين بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة ، استعدادا لمواجهة توسكر الكيني.

وركز كارتيرون خلال هذه الفقرة على جمل تكتيكية منها نقل الكرة من لمسة واحدة بأقصى سرعة سواء في العمق أو على الأطراف.

وحرص المدير الفني للزمالك على توجيه تعليمات خاصة للاعبين لتنفيذها بالإضافة لتصحيح بعض الأمور الخططية.

ويعد المران اليوم هو الأخير للفريق قبل التوجه مساء اليوم الإثنين إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى كينيا الساعة العاشرة مساء في رحلة تستغرق 6 ساعات.

ويحل الزمالك ضيفا على توسكر الكيني في الثانية ظهر يوم السبت المقبل بكينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.