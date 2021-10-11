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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك جلسة خاصة مع البرتغالي فيرناندو مخطط الأحمال بالفريق خلال المران مساء اليوم الإثنين بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وجاءت جلسة كارتيرون مع فيرناندو للاطمئنان على حالة اللاعبين البدنية، بالإضافة إلى الترتيب لبعض الأمور الخاصة بالبرنامج الموضوع للاعبين استعدادا لمواجهة توسكر الكيني.

ويعد المران اليوم هو الأخير للفريق قبل التوجه مساء اليوم الإثنين إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى كينيا الساعة العاشرة مساء في رحلة تستغرق 6 ساعات.

ويحل الزمالك ضيفا على توسكر الكيني في الثانية ظهر يوم السبت المقبل بكينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.