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بث مباشر منتخب (0)-(0) ليبيا .. لحظة بلحظة

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بث مباشر منتخب مصر (0)-(0) ليبيا .. لحظة بلحظة بث مباشر منتخب (0)-(0) ليبيا .. لحظة بلحظة

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تنطلق مباراة منتخب وليبيا بعد قليل على ملعب شهداء بنينا في مدينة يني غازي في إطار مباريات الجولة الرابعة من تصفيات قطر 2022.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق- محمد حمدي الونش- أحمد حجازي- أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد النني- عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح- عبدالله السعيد- عمرو مرموش.

قلب الهجوم: مصطفى محمد.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد أبوجبل- محمد بسام- ياسر إبراهيم- باهر المحمدي- أحمد فتحي- طارق حامد- إبراهيم عادل- رمضان صبحي- احمد سيد زيزو- أحمد حسن كوكا.

حراسة المرمى: محمد نشنوش.

خط الدفاع: معتصم صبو- أحمد التربي- سند الورفلي- محمد المنير- عبدالله شريف.

خط الوسط: محمد التهامي- معتصم المصراتي- محمد صولة- مؤيد اللافي.

قلب الهجوم: محمد زعبية.

المصرى اليوم

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