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وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية فنزويلا على هامش مؤتمر حركة عدم الانحياز

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وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية فنزويلا على هامش مؤتمر حركة عدم الانحياز وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية فنزويلا على هامش مؤتمر حركة عدم الانحياز
استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدَيْن

وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية فنزويلا على هامش مؤتمر حركة عدم الانحياز

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم وزير خارجية جمهورية فنزويلا، السيد خورخي أريزا، وذلك على هامش مؤتمر حركة عدم الانحياز في العاصمة الصربية بلغراد.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدَيْن، ومناقشة تعزيز أوْجُه التعاون في مختلف المجالات، وسُبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى بحث سُبل تكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدَيْن، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك السفير غير المقيم لدى صربيا وكرواتيا أسامة داخل الأحمدي، والمدير العام لمكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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