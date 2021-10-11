الأشغال الشاقة لـ 4 لبنانيين حصلوا على الجنسية الإسرائيلية

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أصدرت المحكمة العسكرية في لبنان حكمها بحق مجموعة لبنانيين بجرم التعامل مع إسرائيل، والحصول على الجنسية الإسرائيلية.

وقالت المحكمة في بيان لها: «على الأراضي اللبنانية وخارجها، وبتاريخ لم يمر عليه الزمن، أقدم كل من: جورج عبدالله أبوعيد، سيدي طانيوس أبوخير، سميرة حسين سليمان، سمية فارس جودية، ميراي جورج أبوعيد (قاصر)، الياس جورج أبوعيد (قاصر)، كريستيان جورج أبوعيد (قاصر) وباتريك جورج أبوعيد (قاصر) على التعامل مع العدو الإسرائيلي والاستحصال على الجنسية الإسرائيلية، وعلى دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة من دون إذن الحكومة اللبناني».

وقضى الحكم بـ«إنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة 15 عاما بحق الأول والثانية والثالثة والرابعة، وتجريدهم من حقوقهم المدنية وتغريمهم مبلغ مليون ليرة لبنانية عن كل واحد منهم. كما قضى الحكم بتجريم وإدانة الخامسة والسادس والسابعة والثامن وإحالة نسخة عن ملفاتهم على المرجع المختص للقصر».