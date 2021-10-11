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التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية وجمهورية بيلاروسيا عبدالرحمن بن سليمان الأحمد، بمقر السفارة في موسكو، أمس، عددا من الطلبة والطالبات المبتعثين إلى روسيا الاتحادية، بحضور الملحق الثقافي المكلف في تركيا وروسيا الاتحادية ودول البلقان الدكتور علي البراك.

ونوه السفير الأحمد بما توليه الدولة من اهتمام ورعاية ببرنامج الابتعاث لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة بالمملكة، والحرص على تنمية التبادل الثقافي والتواصل العلمي والحضاري مع دول العالم.

وأكد أن هذا اللقاء يعزز التواصل بين السفارة والملحقية الثقافية والطلاب والطالبات، معرباً عن أمله أن يخرج هذا اللقاء بنتائج تسهم في خدمة المبتعثين.

وفي نهاية اللقاء استمع السفير الأحمد والملحق الثقافي إلى مداخلات الطلاب والطالبات.