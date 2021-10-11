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لخارجية تنظم جولة للسفراء الأجانب في العاصمة الإدارية

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لخارجية تنظم جولة للسفراء الأجانب في العاصمة الإدارية لخارجية تنظم جولة للسفراء الأجانب في العاصمة الإدارية

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في إطار الترتيبات الجارية للافتتاح الرسمي للعاصمة الإدارية الجديدة، قامت وزارة الخارجية بتنظيم جولة ميدانية في العاصمة الإدارية لمجموعة كبيرة من السفراء الأجانب المعتمدين حديثاً، فضلاً عن عدد كبير من أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي، حيث كان في استقبالهم السفير ياسـر رضا، مساعد وزير الخارجية للشئون المالية والإدارية والديوان العام والعاصمة الإدارية.

وتضمنت الجولة التعريفية للسفراء الأجانب زيارة الحي الحكومي ومباني رئاسة مجلس الوزراء والبرلمان ووزارة الخارجية والحي الدبلوماسي وكاتدرائية ميلاد المسيح التي تُعد الأكبر في الشرق الأوسط، فضلاً عن مدينة الفنون التي تحتوى على مكتبة العاصمة ومتحف عواصم ودار الأوبرا الجديد.

وألقى السفير ياسر رضا كلمة أمام السفراء الأجانب أوضح فيها أن العمل الحكومي سيشهد نقلة كبرى انطلاقاً من العاصمة الإدارية التي تعكس جزءاً من الإنجازات التي حققتها مصر في السنوات الأخيرة، وأشار رضا إلى أن انتقال وزارة الخارجية للعمل من مبناها الجديد في العاصمة الإدارية يسوف يتزامن مع مرور مائة عام على تدشين وزارة الخارجية المصرية في شكلها المعاصر عام 1922.

وأكد السفير ياسر رضا أن الانتقال للعاصمة الجديدة سيسهم في تطوير الأداء بشكل يواكب العصر ويليق بصورة مصر في القرن الحادي والعشرين، مطالباً السفراء الأجانب -والذين أبدوا تقديراً كبيراً لما شاهدوه من إنجازات خلال الجولة الميدانية- بنقل صورة مصر الحديثة لعواصم بلادهم، خاصةً وأن العمل تواصل في العاصمة الإدارية على مدار العامين الماضيين على الرغم من جائحة كورونا وتبعاتها التي أبطأت وتيرة العديد من المشروعات الكبرى في كثير من دول العالم.

المصرى اليوم

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