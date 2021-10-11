جلسة حوارية قبيل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين

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استعرض الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، التجربة المصرية فى التحول الرقمى، موضحًا أن النجاحات الملحوظة التى حققتها الحكومة فى هذا المجال ترجع بشكل أساسى إلى إرادة سياسية حقيقية للوصول إلى «مصر الرقمية» واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء الإطار التنظيمى وتوفير البيئة التشريعية، والاستثمار الحقيقى فى البنية التحتية اللازمة ورأس المال البشرى، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتطبيق المتدرج وتوفير الدعم الفنى وتكثيف الجهود الإعلامية لزيادة الوعى العام، والمتابعة الدقيقة والتدخل الفورى لتذليل العقبات التى تظهر فى عملية التنفيذ.

جاء ذلك خلال مشاركته بالجلسة الحوارية التفاعلية بعنوان «الحكومة الإلكترونية- تأثير الاتجاهات الحديثة فى التحول الرقمى على مستقبل العمليات والسياسات المالية» التى نظمتها إدارة شؤون المالية العامة لصندوق النقد الدولى بحضور الدكتورة جوليا جليدين، نائب رئيس شركة مايكروسوفت العالمية، ومورتن مييهوف نيلسن، مستشار التحول الرقمى بالأمم المتحدة.

وأدار الجلسة، حسب بيان لوزارة المالية، أمس، هيرفى تورب، رئيس وحدة الاستشارية الرقمية بصندوق النقد الدولى، وجاء ذلك على هامش الاجتماعات السنوية لملتقى التطبيقات المالية الحديثة لصندوق النقد والبنك الدوليين التى تسبق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.

وأشار أبوعيش إلى أن مصر بدأت بالفعل فى دعم وتبادل خبرتها فى هذا المجال مع شركائها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأشقاء بالقارة الإفريقية.

وقال إن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، يُولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير النظم الإلكترونية لإدارة المالية العامة «منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية، وحساب الخزانة الموحد، بشكل مؤسسى ومستدام، على نحو يسهم فى تعزيز حوكمة إجراءات المصروفات والإيرادات بالجهات الإدارية، وضمان أقصى درجات الدقة والحماية للعمليات المالية، وتحصيل حق الدولة والاستغلال الأمثل للمخصصات المالية، بما يُساعد فى تعظيم الموارد العامة وحسن إدارتها ورفع كفاءة الأداء المالى.

أضاف نائب الوزير أن الإعداد والتنفيذ الإلكترونى للموازنة أسهم فى تمكين الحكومة من مراقبة حجم إيرادات ونفقات الخزانة العامة للدولة بشكل لحظى، بما يؤدى إلى تعظيم قدرتنا على اتخاذ القرارات اللازمة للإدارة السليمة للمالية العامة والتدخل فى التوقيتات المناسبة، وقد كان ذلك أحد العوامل الرئيسية فى نجاح التعامل مع أزمة فيروس كورونا، والحفاظ على المستهدفات فيما يتعلق بالإنفاق وعجز الموازنة والدين العام.

وأوضح أن التحول الرقمى للنظام الضريبى الذى انطلق منذ يناير ٢٠١٩، يعد محورًا مهمًا آخر لاستراتيجية التحول الرقمى لوزارة المالية، مما أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ١٣٪ فى السنة المالية الماضية رغم تأثير أزمة كورونا، مشيرًا إلى نجاح وزارة المالية فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية الذى يرتكز على تبسيط وميكنة وتوحيد الإجراءات الضريبية؛ مما يسهل الإجراءات للممولين، ويساعد فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمى، بما يسهم فى خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية وخلق المزيد من فرص العمل.