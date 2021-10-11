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المصري يفوز على الهلال المطروحي بثلاثية

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المصري يفوز على الهلال المطروحي بثلاثية المصري يفوز على الهلال المطروحي بثلاثية

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي على فريق الهلال المطروحي بـثلاثية نظيفة، في المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم الاثنين، على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، وذلك في اطار سلسلة المباريات الودية للفريق بمعسكره المغلق ببرج العرب استعدادًا للموسم الجديد.

استغل المدير الفني للمصري الكابتن معين الشعباني المباراة في الدفع بغالبية اللاعبين غير المقيدين في القائمة الأفريقية، فيما تستعد مجموعة اللاعبين المقيدين بالقائمة للسفر إلى القاهرة للمبيت بها استعدادًا للسفر إلى اوغندا مساء غدا الثلاثاء لملاقاة فريق سلطات الموارد الأوغندي ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من الكونفيدرالية والمقرر اقامتها في الثالثة عصر السبت المقبل على سانت ماري بالعاصمة الأوغندية كمبالا.

انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم المصري بهدفين للاشئ سجلهما أحمد الشيخ وعمرو مرعي، فيما أضاف البديل مصطفى سلطان الهدف الثالث للمصري.

المصرى اليوم

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