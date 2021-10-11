ودياً.. البنك الأهلي يتعادل مع المقاصة إستعدادا للموسم الجديد

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انتهت منذ قليل المباراة التجريبية الأولي لفريق البنك الأهلي أمام نظيره المقاصة بالتعادل بدون أهداف ضمن برنامج المباريات الودية الذي أقره خالد جلال المدير الفني داخل معسكر فريق البنك الأهلي بمدينة السادس من أكتوبر

وأشرك خالد جلال 21 لاعباً على مدار شوطي المباراة من أجل تجهيز جميع اللاعبين قبل إنطلاق الموسم الجديد والمقرر له في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.

ويلتقي فريق البنك الأهلي غداً الثلاثاء بنظيره اتحاد مصراته الليبي في ثاني التجارب الودية بمعسكر أكتوبر .