أخبار عاجلة

الحوثي يخطف ويعذب جرحى العبدية -
إزالة الأبواب المغلقة بمواقف إسكان الشرفية -
نظافة مدينتين بالألوان -
جدة تستعد بخطة طوارئ لآفات الأمطار -
منظومة بحثية للأمن الغذائي -
7 أصناف تين على الطريقة اليابانية -
الموجة الباردة تتهيأ والبداية بالشمال -
طيور نجران بلا سوق -
في حادثة فريدة لا تتكرر في ملاعب كرة القدم.. طرد حارس مرمى ضرب زميله -
"الخارجية" تهيب بالمواطنين لاتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية بعدم السفر إلى لبنان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ودياً.. البنك الأهلي يتعادل مع المقاصة إستعدادا للموسم الجديد

Print
ودياً.. البنك الأهلي يتعادل مع المقاصة إستعدادا للموسم الجديد ودياً.. البنك الأهلي يتعادل مع المقاصة إستعدادا للموسم الجديد

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

انتهت منذ قليل المباراة التجريبية الأولي لفريق البنك الأهلي أمام نظيره المقاصة بالتعادل بدون أهداف ضمن برنامج المباريات الودية الذي أقره خالد جلال المدير الفني داخل معسكر فريق البنك الأهلي بمدينة السادس من أكتوبر

وأشرك خالد جلال 21 لاعباً على مدار شوطي المباراة من أجل تجهيز جميع اللاعبين قبل إنطلاق الموسم الجديد والمقرر له في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.

ويلتقي فريق البنك الأهلي غداً الثلاثاء بنظيره اتحاد مصراته الليبي في ثاني التجارب الودية بمعسكر أكتوبر .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مستشار بايدن للمناخ يزور المكسيك وبريطانيا هذا الأسبوع

مستشار بايدن للمناخ يزور المكسيك وبريطانيا هذا الأسبوع

استشاري: 70% من المواد الغذائية لا تُمتص بعد إجراء تحويل المسار

استشاري: 70% من المواد الغذائية لا تُمتص بعد إجراء تحويل المسار

نقابة العاملين بالقطاع الخاص تطالب بخروج قانون عمل جديد يحفظ للعامل حقه

نقابة العاملين بالقطاع الخاص تطالب بخروج قانون عمل جديد يحفظ للعامل حقه

«صحة النواب» توافق على اتفاقية فرنسية لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية

«صحة النواب» توافق على اتفاقية فرنسية لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية