مصرع شخص وإصابة 3 في انهيار جزئي لكوبري تحت الإنشاء غرب الإسكندرية

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لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون، إثر انهيار جزء خرساني أثناء تركيب كوبري آخر الطريق الساحلي الدولي غرب الإسكندرية.

وتلقى قسم شرطة العامرية ثان بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد سقوط جزء من كوبري تحت الإنشاء بالطريق الساحلي الدولي «تقاطع كارفور العروبة»، ووجود مصابين ومتوفين.

وانتقل مأمور القسم وضباط المباحث وإدارة المرور رفقة سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة سقوط جزء خرساني أثناء تركيب كوبري بالطريق المشار إليه.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين جرى نقل المصابين إلى مستشفى العامرية العام ومبرة العصافرة غرب، والجثة لمشرحة كوم الدكة.

وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة العامرية ثان، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.