أخبار عاجلة

الحوثي يخطف ويعذب جرحى العبدية -
إزالة الأبواب المغلقة بمواقف إسكان الشرفية -
نظافة مدينتين بالألوان -
جدة تستعد بخطة طوارئ لآفات الأمطار -
منظومة بحثية للأمن الغذائي -
7 أصناف تين على الطريقة اليابانية -
الموجة الباردة تتهيأ والبداية بالشمال -
طيور نجران بلا سوق -
في حادثة فريدة لا تتكرر في ملاعب كرة القدم.. طرد حارس مرمى ضرب زميله -
"الخارجية" تهيب بالمواطنين لاتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية بعدم السفر إلى لبنان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

مصرع شخص وإصابة 3 في انهيار جزئي لكوبري تحت الإنشاء غرب الإسكندرية

Print
مصرع شخص وإصابة 3 في انهيار جزئي لكوبري تحت الإنشاء غرب الإسكندرية مصرع شخص وإصابة 3 في انهيار جزئي لكوبري تحت الإنشاء غرب الإسكندرية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون، إثر انهيار جزء خرساني أثناء تركيب كوبري آخر الطريق الساحلي الدولي غرب الإسكندرية.

وتلقى قسم شرطة العامرية ثان بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد سقوط جزء من كوبري تحت الإنشاء بالطريق الساحلي الدولي «تقاطع كارفور العروبة»، ووجود مصابين ومتوفين.

وانتقل مأمور القسم وضباط المباحث وإدارة المرور رفقة سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة سقوط جزء خرساني أثناء تركيب كوبري بالطريق المشار إليه.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين جرى نقل المصابين إلى مستشفى العامرية العام ومبرة العصافرة غرب، والجثة لمشرحة كوم الدكة.

وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة العامرية ثان، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مستشار بايدن للمناخ يزور المكسيك وبريطانيا هذا الأسبوع

مستشار بايدن للمناخ يزور المكسيك وبريطانيا هذا الأسبوع

استشاري: 70% من المواد الغذائية لا تُمتص بعد إجراء تحويل المسار

استشاري: 70% من المواد الغذائية لا تُمتص بعد إجراء تحويل المسار

نقابة العاملين بالقطاع الخاص تطالب بخروج قانون عمل جديد يحفظ للعامل حقه

نقابة العاملين بالقطاع الخاص تطالب بخروج قانون عمل جديد يحفظ للعامل حقه

«صحة النواب» توافق على اتفاقية فرنسية لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية

«صحة النواب» توافق على اتفاقية فرنسية لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية