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تعليم رجال ألمع يطلق الملتقى الافتراضي المعلم إسهامٌ وإلهام

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تعليم رجال ألمع يطلق الملتقى الافتراضي المعلم إسهامٌ وإلهام تعليم رجال ألمع يطلق الملتقى الافتراضي المعلم إسهامٌ وإلهام
برعاية وكيل الوزارة للشؤون المدرسية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان، أطلقت إدارة التعليم في رجال ألمع مساء أمس تزامنا مع اليوم العالمي للمعلم الملتقى الافتراضي "المعلم إسهامٌ وإلهام" بحضور مدير التعليم المكلّف أحمد بن يحيى العرفجي ومساعديه وضيفي اللقاء عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام الدكتور زهير الشهري ومستشارة وكيل التعليم العام الأستاذة غادة الوعلان وعدد من منسوبي ومنسوبات المجتمع التعليمي.

في مُستهل الملتقى رحب مدير التعليم بوكيل الوزارة وضيوف الملتقى والحاضرين، مثمنًا للمعلمين والمعلمات دورهم الرائد في العملية التعليمة مؤكدًا بأن يوم المعلم يأتي ترسيخا لأهمية هذه المهنة والرسالة العظيمة التي بها تبنى الأجيال وتعمر الأوطان ومن خلالها تنهض الأمة بمكتسباتها فالتعليم يعد ركيزة أساسية في البناء والتنمية ، شاكرًا للجميع مشاركاتهم وحضورهم راجيًا أن يحقق الملتقى أهدافه وتطلعاته.

كما شهد الملتقى تقديم عدد من أوراق العمل والإضاءات حول دور المعلم والمعلمة وما حققوا من منجزات ومكتسبات كان لها الدور الأبرز والعطاء الأوفر ، حيث أبان وكيل الوزارة للشؤون المدرسية بأن المعلمين والمعلمات قدموا جهودََا استثنائية في الأزمات ورسموا قصص نجاح نفخر بها ، كما أشارت مستشارة وكيل التعليم العام إلى أن معلمي ومعلمات ⁧‫تعليم رجال ألمع‬⁩ انتقلوا بعملهم الكبير من الانتماء إلى الولاء وضربوا أروع الأمثلة في العطاء والبذل ، كما أكد عميد كلية العلوم الاجتماعية على عظم دور المعلم وأهميته في التطوير والتنمية فالتعليم هو الذي يعظم قدرات الفرد ويطور آداءه ويزيد قدرته على العمل والإنتاج، ومن جانبهما أشاد مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسيّة بالجهود الحثيثة للمعلمين والمعلمات والمنجزات التي تحققت على أيديهم في أصعب الظروف التي مر بها العالم بأسره، مقدمين شكرهم وتقديرهم لهذه الإسهامات التي ماكانت لتتحقق لولا مثابرتهم وحرصهم وتفانيهم، عقب ذلك شاهد الحضور عروضًا مرئية مقدمة من إدارة الإعلام والاتصال وعلاقات المعلمين والمعلمات، وفي الختام كرم مركز التميّز الفائزين بقائمة مدير التعليم كما كرمت لجنة الاحتفاء بيوم المعلم عددًا من المعلمين والمعلمات ومنسوبي المجتمع التعليمي ممن كان لهم إسهامات وتعاون مثمر خلال الفترة الماضية.


الوطن السعودية

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