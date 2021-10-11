أخبار عاجلة

الحوثي يخطف ويعذب جرحى العبدية -
إزالة الأبواب المغلقة بمواقف إسكان الشرفية -
نظافة مدينتين بالألوان -
جدة تستعد بخطة طوارئ لآفات الأمطار -
منظومة بحثية للأمن الغذائي -
7 أصناف تين على الطريقة اليابانية -
الموجة الباردة تتهيأ والبداية بالشمال -
طيور نجران بلا سوق -
في حادثة فريدة لا تتكرر في ملاعب كرة القدم.. طرد حارس مرمى ضرب زميله -
"الخارجية" تهيب بالمواطنين لاتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية بعدم السفر إلى لبنان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"متقي": "طالبان" ترغب في إقامة علاقات خاصة مع دول الخليج

Print
"متقي": "طالبان" ترغب في إقامة علاقات خاصة مع دول الخليج "متقي": "طالبان" ترغب في إقامة علاقات خاصة مع دول الخليج
اعتبر أن أفغانستان كلها باتت تنعم بالسلام

أمير خان متقي، أعرب وزير خارجية حكومة "طالبان"، اليوم الاثنين عن رغبة الحركة في إقامة علاقات خاصة مع دول الخليج.

وذكر "متقي" أن اتفاق الدوحة الذي وُقِّع مع الولايات المتحدة عام 2020 يمكن أن يفضي إلى التغلب على الكثير من العقبات.

وأضاف بأن "طالبان" عقدت لقاءات "إيجابية" مع مسؤولين أمريكيين في الدوحة.

وقال "متقي": "إن الإملاء على أفغانستان من قِبل الدول الأخرى لن يجدي نفعًا؛ فنحن لا نتدخل في شؤون أي دولة، ونتوقع من الآخرين المعاملة بالمثل، ونريد علاقات متوازنة مع جميع الدول، وكذلك علاقات حسنة مع جيراننا".

واعتبر أن "أفغانستان كلها باتت تنعم بالسلام تحت مظلة الجديدة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الحكومة تحذر الموظفين من عدم التطعيم بلقاح كورونا: «يحال للشئون القانونية»

الحكومة تحذر الموظفين من عدم التطعيم بلقاح كورونا: «يحال للشئون القانونية»

الحكومة: بحث عودة الجماهير للمدرجات بضوابط

الحكومة: بحث عودة الجماهير للمدرجات بضوابط

الحكومة اليمنية تقر إيقاف تحويل الأموال داخلياً وإجراءات لمنع تهريب الدولار

الحكومة اليمنية تقر إيقاف تحويل الأموال داخلياً وإجراءات لمنع تهريب الدولار

ميقاتي يؤكد حرص الحكومة اللبنانية على عدم التدخل بأي ملف يخص القضاء ودعوة البيطار لاجتماع قضائي

ميقاتي يؤكد حرص الحكومة اللبنانية على عدم التدخل بأي ملف يخص القضاء ودعوة البيطار لاجتماع قضائي