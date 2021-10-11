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قال علاء نبيل، مدرب منتخب مصر الأسبق، إن دوافع منتخب مصر أمام ليبيا في المباراة التي ستقام اليوم ستكون قوية، معلقا «المنافس مشحون بلغة الكرة، خاصة أن المكسب سيجعله يقفز لأول المجموعة».

وتوقع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد فوز منتخب مصر أو تعادله أمام ليبيا معلقا «إن شاء الله مش هنخسر».

وحول الانتقادات التي وجهت إلى محمد صلاح بسبب مباراة الذهاب مع ليبيا التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، قال نبيل «صلاح محترف على مستوى العالم، وأتوقع أن يكون نجم المباراة اليوم».

وأكمل «افتقدنا متعة كرة القدم خلال الفترة الماضية، ونتمنى عودة روح التجمع حول مباريات المنتخب مرة أخرى».

ويواجه منتخب مصر نظيره الليبي في التاسعة مساء اليوم، ضمن تصفيات كأس العالم.