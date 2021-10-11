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علاء نبيل: أتوقع تألق محمد صلاح في مباراة ليبيا..

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علاء نبيل: أتوقع تألق محمد صلاح في مباراة ليبيا.. فيديو علاء نبيل: أتوقع تألق محمد صلاح في مباراة ليبيا..

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قال علاء نبيل، مدرب منتخب الأسبق، إن دوافع منتخب مصر أمام ليبيا في المباراة التي ستقام اليوم ستكون قوية، معلقا «المنافس مشحون بلغة الكرة، خاصة أن المكسب سيجعله يقفز لأول المجموعة».

وتوقع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد فوز منتخب مصر أو تعادله أمام ليبيا معلقا «إن شاء الله مش هنخسر».

وحول الانتقادات التي وجهت إلى محمد صلاح بسبب مباراة الذهاب مع ليبيا التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، قال نبيل «صلاح محترف على مستوى العالم، وأتوقع أن يكون نجم المباراة اليوم».

وأكمل «افتقدنا متعة كرة القدم خلال الفترة الماضية، ونتمنى عودة روح التجمع حول مباريات مرة أخرى».

ويواجه منتخب مصر نظيره الليبي في التاسعة مساء اليوم، ضمن تصفيات .

المصرى اليوم

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