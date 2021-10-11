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الري: غياب الإرادة الإثيوبية وراء فشل مفاوضات سد النهضة

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الري: غياب الإرادة الإثيوبية وراء فشل مفاوضات سد النهضة الري: غياب الإرادة الإثيوبية وراء فشل مفاوضات سد النهضة

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قال الدكتور ممدوح عنتر، رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الري، إن مطالب وشواغلها بشأن سد النهضة كما هي منذ 10 سنوات وثابته لم تتغير بطول أمد المفاوضات.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه كان هناك جولات وجولات من المفاوضات مع الجانبين الإثيوبي والسوداني.

وأوضح أن محطات كثيرة من المفاوضات فشلت لغياب الإرادة والرغبة السياسية لدى الجانب الإثيوبي في التوصل إلى اتفاق ملزم يلبي الشواغل المصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن مصر تسعى للتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة يلبي شواغلها ويحقق مصالحها.

وأردف الدكتور ممدوح عنتر، رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الري، أن مفاوضات سد النهضة تشترك فيها كل جهات الدولة المعنيّة.

المصرى اليوم

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