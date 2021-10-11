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«فلتت مني» .. دينا الشربيني تفاجئ متابعيها في الجونة ()

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«فلتت مني» .. دينا الشربيني تفاجئ متابعيها في الجونة (فيديو) «فلتت مني» .. دينا الشربيني تفاجئ متابعيها في الجونة ()

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إطلالة جريئة ظهرت بها الفنانة دينا الشربيني مع الفنان حسن ابو الروس وهما يغنيان ويرقصان على أغنية «فلتت منه» خلال وجودهما في الجونة، حيث يستعدان للمشاركة في فعاليات الدورة الخامسة للمهرجان التي تنطلق الخميس المقبل.

ونشرت دينا الشربيني عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك» لها وهي ترقص وتغني الأغنية وارتدت ملابس جريئة تشبه ملابس الأميرة ياسمين في الفيلم الشهير «علاء الدين».

وتوالت التعليقات من متابعي دينا الشربيني الذين أعجب بعضهم بتلك الإطلالة بينما انتقد آخرون جرأة ملابسها، وعلق متابع: «إنتي شكلك أحلى وانتي بسيطة مش متكلفة وأول مرة أشوفك بلبس زي كدة انتي أحلي بطبيعتك وبراءتك»، في حين ربط البعض بين ظهور دينا في هذا الفيديو مع حسن أبوالروس يوم عيد ميلاد وعلق أحدهم بأسماء أغانيه: «وهي عامله أي دلوقت ومين هون عليها الوقت«وكتب آخر :»رايقة..والا بلاش دي آخر أغنية».

المصرى اليوم

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